Completan colocación de ballenas en camellón de la carretera Torreón-San Pedro

lopez32

Hoy, 8:31 am

publicado por: jose lopez

Así les pongan una barda con rieles, la falta de cultura en vialidad de los mugrosos conductores van a continuar los accidentes ;no entregar licencias de conducir por un pago se requiere un examen práctico y si no pasa no se autoriza la licencia aunque de los onapafos esos ni la conocen los pranganas

