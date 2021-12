Usuarios tachan a Adela Micha de 'insensible' por comentario sobre Silvia Pinal

La mañana de este miércoles se dio a conocer que Silvia Pinal se encuentra internada en un hospital por una baja en su presión arterial, sin embargo, al estar ahí le detectaron COVID-19.

Luego de que se difundiera dicha noticia, apareció en redes sociales un video en el que Adela Micha recibe la noticia sobre la salud de la primera actriz.

LEE TAMBIÉN: Dije 'no se vaya a morir': Adela Micha 'aclara' comentario sobre Silvia Pinal

En el clip se aprecia que previo a realizar su noticiero en Youtube, Adela es informada sobre la situación de Pinal a lo que la periodista responde, "ya no tarda en morirse".

“¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse eh, así que por qué no me escriben algo y me graban”, comienza diciendo, al tiempo que pide a sus colaboradores que vayan recabando información. Tengo muchas entrevistas para que vayan armando algo, yo creo que ya se va a morir“.

El video ya es viral en redes sociales. Los usuarios han criticado a Adela por su comentario y la han calificado de insensible.