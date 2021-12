¿Aburrido de 'Mi burrito Sabanero'? Actualiza tu 'playlist' para celebrar Navidad

Este viernes es 24 diciembre, día en que se celebra la Noche Buena, donde las familias aprovechan para reunirse para cenar y celebrar previo a la llegada de la Navidad. Algo que nunca puede faltar en las fiestas es la música, y cuando se trata de los festejos decembrinos los Villancicos son indispensables, sin embargo, aunque los clásicos como "Feliz Navidad" y "Arre borriquito" no pueden faltar, los artistas contemporáneos aprovechan para lanzar música navideña que es moderna, lo que da más opciones para celebrar.

Hay algunos cantantes que ya se han convertido en indispensables clásicos modernos de la Navidad como el caso de Mariah Carey, quien cada año gana millones de dólares gracias a su tema "All I Want For Christmas is You", así como Kelly Clarkson quien ya lleva dos discos con villancicos lanzados hasta la fecha "Wrapped in Red" y "When Christmas Comes Around...". También otro que ya es indispensable es Michael Bublé con su disco "Christmas" publicado en 2011.

Te presentamos algunas opciones para variarle a lo de siempre y tener mayor opción de temas musicales mientras se disfruta de los tamales, el pavo y el ponche.

You Make It Feel Like Christmas (2017) - Gwen Stefani

La cantante estadounidense lanzó en 2017 su primer disco navideño "You Make It Feel Like Christmas" el cual incluye temas ya conocidos como "Let It Snow!" y "Last Christmas", pero también tiene temas nuevos como "You Make It Feel Like Christmas" una canción de country pop escrita por la misma Stefani y acompañada de las vocales de su pareja el cantante Blake Shelton.

The Kacey Musgraves Christmas Show (2020)- Kacey Musgraves

Es un álbum de la estrella del country Kacey Musgraves, se trata del soundtrack del especial de Navidad de Prime Video que lleva el mismo nombre "The Kacey Musgraves Christmas Show". Cuenta con colaboraciones de estrellas como Camila Cabello, Troye Sivan y Lana del Rey.

This Christmas Day (2018)- Jessie J

This Christmas Day es el quinto álbum de estudio de la cantante inglesa Jessie J, es su primer trabajo musical de Navidad. El álbum presenta 100% temas clásicos como "Santa Claus Is Comin' to Town" y "White Christmas", en un estilo jazz con el toque de la gran voz de Jessie J.

Kylie Christmas (2015)- Kylie Minogue

La estrella de pop australiana Kylie Minogue se unió a los festejos de Navidad con su décimotercer álbum de estudio, titulado simplemente como "Kylie Christmas". Es un disco navideño bailable con ritmos disco y pop-dance. Incluye temas nuevos como "Every Day's Like Christmas" escrita por Chris Martin de Coldplay, además de colaboraciones con Iggy Pop y James Corden.

John Legend A Legendary Christmas (2018)- John Legend

El toque masculino no puede faltar, el cantante estadounidense John Legend lanzó en 2018 su sexto álbum de estudio, el cual es navideño. Fue tan bueno que recibió una nominación al Grammy. Incluye éxitos como "What Christmas Means to Me" y "Please Come Home for Christmas"

A Very Trainor Christmas (2020)- Meghan Trainor

La cantante Meghan Trainor se estrenó como estrella de la Navidad en 2020 con su disco "A Very Trainor Christmas", el cual es un disco pop y bailable con temas que celebran las fiestas decembrinas. Incluye temas originales como "My Kind of Present" y "Holidays".