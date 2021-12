Vanessa Hudgens, la nueva reina de la Navidad

La actriz estadounidense Vanessa Hudgens, quien saltó a la fama tras protagonizar la trilogía musical High School Musical de Disney, se ha convertido en una de las principales estrellas de diciembre, y es que la también cantante ha lanzado varias películas navideñas a través de la plataforma de "streaming" Netflix.

Hudgens se ha caracterizado en su carrera por interpretar personajes que la acercan a toda la familia y es que a sus 33 años, sigue siendo una estrella que atrae al publico más joven.

La protagonista de "Beastly" ha sido la estrella principal de cuatro películas con la temática de Navidad.

The Princess Switch

Esta cinta de 2018, conocida en México y Latinoamérica como "Intercambio de Princesas" es la primera parte de una trilogía de comedia romántica, en donde Hudgens da vida a Stacy De Novo y Lady Margaret Delacourt. Dos mujeres de mundos completamente distintos, una de ellas es una cocinera exitosa mientras que la otra es una Duquesa de Montenaro. Muy al estilo de "Juego de Gemelas" deciden cambiar roles para vivir la vida de la otra.

En 2020 salió la secuenta "The Princess Switch: Switched Again" en donde Hudgens interpreta a una tercer personaje Lady Fiona Pembroke, la prima de Margaret Delacourt. Este año la historia regresa con The Princess Switch 3: Romancing the Star en donde Vanessa interpreta nuevamente a los tres personajes.

También participan en el "cast" los actores Sam Palladio y Nick Sagar.

The Knight Before Christmas

"El caballero de la navidad" se estrenó en 2019, aquí Vanessa participa como productora de la película. Se trata de una comedia romántica en donde un caballero medieval es transportado mágicamente al presente, donde se enamora de una profesora de ciencias que ha perdido la esperanza en el amor.

Ambas historias son opciones para disfrutar durante las fiestas de Navidad en compañía de toda la familia.