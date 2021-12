Dije 'no se vaya a morir': Adela Micha 'aclara' comentario sobre Silvia Pinal

Luego de que la periodista Adela Micha generara controversia durante un corte comercial de su noticiero en 'El Heraldo' sobre el estado de salud de Silvia Pinal, ella responde y 'aclara' lo que dijo.

"¿Y tenemos algo preparado de Silvia Pinal?, ya no tarde en morirse eh, o sea que ¿por qué no me escriben algo y se los grabo?... tengo muchas entrevistas con ella, para que vayan armando algo... yo creo que ya se va a morir", dice Micha a su equipo para preparar la información.

Deseo profundamente que mi querida Silvia Pinal se recupere muy pronto, ¡estoy segura de que así será! pic.twitter.com/ifyQL1ED1q — Adela Micha (@Adela_Micha) December 23, 2021

Luego de viralizarse en redes sociales sus declaraciones, ella misma 'aclara' lo ocurrido en el mismo programa.

"Están diciendo que en el corte, cuando me dijeron que Silvia Pinal estuvo enferma, yo dije 'preparen la entrevista' porque le había yo escrito a Alejandra Guzmán, que si me tomaba una llamada, para que se viera la entrevista, y sí comenté 'no se vaya a morir', porque es mayor, le da COVID, tiene 91 años, con una falla cardiaca y dije voy a llamarle a Alejandra, preparen la entrevista para ilustrar", declaró mientras sus compañeros de foro la defendía.

Además, aseguró que no se contradijo con sus palabras, pues después de ese video que salió a la luz cuando ella desconocía que seguía en vivo en las redes sociales, mandó un mensaje a la familia Pinal para darles sus mejores deseos sobre la salud de la actriz.

"Ahí está aclarado, no me contradije, no soy falta de tacto, en televisión tienes que ilustrar las cosas y por eso pedí que buscaran la entrevista", aseguraron.