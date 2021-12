Livia Brito revela los 'maltratos' que sufrió en sus inicios en Televisa

La actriz cubana Livia Brito, habló en entrevista para el canal de YouTube, Pinky Promise, sobre sus inicios en Televisa, revelando los 'maltratos' que tuvo que sufrir.

De acuerdo a la mujer de 35 años de edad, cuando comenzó su preparación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), tenía bastantes dificultades para llorar en algunas escenas de sus clases cuando se lo indicaban.

Ver más: Allisson Lozz dice que Altair Jarabo no la ha contactado

"Al principio sí era demasiado el nervio, o sea, llorar, era Dios mío, yo decía: ‘¿Cómo lloro? No me salen las lágrimas’, entonces me quedaba despierta hasta las cuatro de la mañana repasando la escena una y otra vez, y cuando llegaba el momento de hacerla me quedaba de la patada, entonces llegaba a la casa y lloraba, y yo decía: ‘¿por qué chin... lloro ahorita?", confesó la actriz.

Además, Brito contó que tuvo que 'pagar derecho a piso' y que no le permitieron comer durante largas jornadas de trabajo, además de recordar cómo aprendió a usar el apuntador al no poder memorizarse los libretos al píe de la letra.

"Me hicieron pagar derecho de piso. Me acuerdo que tenía una escena en traje de baño y el floor manager era en ese momento una mujer, me acuerdo perfectamente y lo digo aquí públicamente: Te pasaste (...) Ella vendía cosas, bufandas, gorros y no sé qué tanta cosa, pero yo no tenía dinero ni siquiera para comer, entonces como yo no le compraba cosas, tenía una escena en todo el día y me acuerdo que llegué a las 7 de la mañana y me puso mi cena hasta las 9 de la noche".