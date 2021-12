'Altair Jarabo no me ha contactado'

La exactriz mexicana Allisson Lozz se alejó del medio artístico desde hace varios años atrás, y a pesar de no vivir bajo los reflectores su vida continúa siendo tema de conversación. Recientemente comenzó a circular la noticia de que perdería la vista debido a un problema de salud que le estaba generando problemas visuales.

Durante una alfombra roja del evento Quien 50, celebrada este noviembre, la actriz Altair Jarabo fue cuestionada sobre la posibilidad de que la exestrella de televisión perdería la vista, situación ante la que Jarabo respondió preocupada señalando que visitaría.

Hay que recordar que Lozz y Jarabo compartieron cámara en la telenovela "En nombre del amor" (2008-2009), en donde habían tenido una amistad.

A pesar de que Allisson ya no figura en el medio del entretenimiento, sus fieles seguidores le siguen la pista a través de sus redes sociales. Un usuario le preguntó en una historia de Instagram si era verdad que se quedaría ciega y que Altair la está buscando, ante lo que Lozz respondió. "Altair no me ha contactado, me imagino que se asustó cuando le dijeron eso, pero no, estoy muy bien y emocionada por mi futura cirugía (que ya no urge).