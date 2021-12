Mariah Carey triunfa en Spotify esta temporada navideña

En México y el mundo hay una canción que suena sin parar desde noviembre y esa es All I Want For Christmas is You, de Mariah Carey.

Ha sido tanto el éxito de la rola que llegó al billón de reproducciones en Spotify, motivo por el que la plataforma le entregó un reconocimiento a la cantante. "Gracias Spotify y a todos los que transmiten esta canción para añadir un poco de festividad a la temporada, ¡Realmente aprecio todas y cada una de estas mil millones de transmisiones!", posteó Mariah junto a una foto en la que presume su placa conmemorativa. All I Want For Christmas is You lo compuso Mariah, sin saber el éxito que lograría en todos lados. En una pasada entrevista con la prensa internacional, Carey rechazó ser la reina de Navidad, ya que, según expresó, ese mote le pertenece a la Virgen María.