'Una Navidad no tan padre', una película mexicana para ver en familia

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, el mundo del entretenimiento presenta proyectos que retoman las fiestas decembrinas, tal es el caso del cine, en donde los estudios y plataformas de streaming aprovechan para lanzar historias navideñas, aunque la mayoría suelen ser entregas estadounidenses como los clásicos "Home Alone" y "The Grinch" o más recientes como "The Princess Switch" y "A Boy Called Christmas", ambas de Netflix. Pero esta misma plataforma apuesta también por las entregas navideñas mexicanas, tal es el caso de la nueva cinta "Una Navidad no Tan Padre".

De acuerdo filmaffinity, se trata de la secuela de la exitosa comedia de 2016 "Un padre no tan padre". En esta ocasión Don Servando y su familia "hippie" viajan a la playera para celebrar la Navidad con la tía de Alma, Doña Alicia, una mujer mayor exigente que se convierte en el némesis definitivo de Don Servando. Cuando este se cuestione su posición en la familia, no se detendrá hasta demostrar que Alicia es una persona que solo ve por si misma, aunque eso signifique arruinar la Navidad para todos. En esta nueva entrega el reparto está integrado por Héctor Bonilla, Angélica Maria, Benny Ibarra, Jacqueline Bracamontes, Renata Notni, Juan Pablo de Santiago, José Carlos Ruiz, Tina Romero, Daniel Martínez, Tim Ross, Eduardo Tanus, Tina French, Yulian Diaz y Natália Subtil. La película está dirigida por Raúl Martínez, quien ha trabajado en otros proyectos como "El mesero" con Vaghir Derbez y Barbara López y la próxima a estrenarse "Cuando sea joven" estelarizada por Verónica Castro y Natasha Dupeyrón. Además de ser el director de la primer película " Un padre no tan padre". Esta cinta está disponible desde el 21 de diciembre a través de Netflix. Un imperdible para estas fechas decembrinas.