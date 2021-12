'Sing 2',' Spider-Man' y más estrenos para regresar a las salas de cine para Navidad

El estreno de "Spider-Man: No Way Home" es el primero y más esperado de los títulos que llegará a las salas para Navidad, un buen momento para recuperar el hábito de ir al cine con una oferta de lo más variada: la animación de "Sing 2" o la nueva entrega de "The Matrix".

"SPIDER-MAN: NO WAY HOME", PURO ESPECTÁCULO Con muchas sorpresas que deleitarán a los fans, la última entrega del superhéroe arácnido retoma lo acontecido en "Spider-Man: Far from Home" apenas una semana después y con un Spider-Man (Tom Holland) convertido en villano a ojos del público. Muchos personajes de otras películas de Marvel, con un especial protagonismo del carismático Dr Strange (Benedict Cumberbatch) y una historia muy dirigida a adolescentes con el multiverso con el telón de fondo. (Estreno en México: 15 de diciembre de 2021) "THE MATRIX RESURRECTIONS", EL ESPERADO REGRESO DE NEO Es la cuarta entrega de "The Matrix", con un Neo (Keanu Reeves) que no recuerda nada de sus cibernéticas y existenciales aventuras con un pie en Matrix y otro en la realidad. Una película que insiste en temas como la búsqueda de la verdad y retoma emblemas de la saga como la elección de la pastilla. Han pasado 22 años desde la primera entrega de la serie, aunque no parece que por Reeves hayan pasado los años. (Estreno México: 22 de diciembre de 2021 ) "SING 2", UN REGRESO A LO GRANDE Tras la fantástica primera parte, llega una nueva entrega de estos divertidos y tiernos artistas, que componen una gran banda de amantes de la música. Aunque parecía difícil, "Sing 2" supera a "Sing" en espectacularidad, técnica y temas musicales con la incorporación en la banda sonora de Bono o Halsey. (Estreno México: 22 de diciembre de 2021) "THE KING'S MAN", DIVERSIÓN ASEGURADA Precuela de las dos divertidas entregas de "The kingsman", parodias del cine de espías con unos brillantes Colin Firth y Taron Egerton a la cabeza del reparto. Ahora el realizador británico Matthew Vaughn se traslada a principios del siglo XX para contar los orígenes de esa surrealista organización espía y cuenta con un gran reparto: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode o Djimon Hounson. (Estreno México: 30 de diciembre de 2021)