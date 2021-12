Carlos Acevedo ve a Pedro Caixinha con la misma sed de triunfo en su regreso a Santos

En portero compartió sus primeras impresiones de los trabajos que realizan al mando del portugués, a quien nota feliz y con la misma mentalidad ganadora que lo caracterizó en su pasado con los Guerreros.

Es un técnico muy preparado, desde el proceso pasado me tocó, era mucho más joven, pero me lo encuentro con mucho mayor experiencia en el futbol mexicano e internacional, tiene muy claro sus ideales de juego. Estoy feliz de reencontrarnos, pasaron los años y nos hicimos más viejos todos pero con las mismas ganas de triunfar. No por algo es el técnico más ganador del club. Hay que aprender su estilo de juego que lo tiene muy marcado, y yo creo que podemos hacer grandes cosas”.