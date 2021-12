Preocupa al Colegio de Ingenieros Civiles el estado de los puentes viales y peatonales

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de La Laguna, Hugo Pérez Agüero, dijo que se debe dar seguimiento a la revisión estructural , especialmente en lo que corresponde a los daños que tienen los puentes en el periférico y sobre todo, el Diana Laura de Saltillo 400 y y bulevar Revolución, que son algunos de los que se presentan una mayor antigüedad.

"Hemos observado que tiene algunas grietas en columnas, necesitamos darle seguimiento a estos riesgos, hacer unas soluciones técnicas, de manera que se privilegie la seguridad, sobre todo por el tiempo que ya tienen trabajando, para poderlo ver, no hay un riesgo factible pero sí tomar ya en cuenta este tema", comentó.

Señaló que en el puente de Villa Florida se han observado también algunos detalles en términos del deterioro, así como en el Solidaridad, que une a Torreón con Gómez Palacio, y que ha enfrentado a las avenidas del río Nazas en años anteriores, por lo que se han descubierto los pilotes.

"No son fallas inmediatas pero no se quiere llegar a ello, estamos hablando de una prevención, se tiene que dar el mantenimiento para no llegar al punto de que existan riesgos o que sea necesario hacer modificaciones más fuertes", explicó.