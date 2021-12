Después de 17años de carrera, Javier “Chuletita Orozco anuncia su retiro del futbol.

Quien disputó su último partido el pasado domingo con el equipo guatemalteco Xelajú en los Cuartos de Final de vuelta ante Municipal, dijo mediante el podcast Tiro Directo de FutVox que su carrera no daba para más.

“Decidí venir a Guatemala porque siempre quise salir de México y ver otras culturas. Quise saber qué era jugar en otro país y decidí venirme para acá porque es un país vecino, el futbol va mejorando bastante, han venido entrenadores de renombre y créeme que ha sido bonito. La travesía ha sido bastante buena, pero siento que ya di lo que tenía que dar. Me decían que cuando tuviera a mis hijos iba a entender un poco más la vida y créeme me ha cambiado para bien. Verlo sonreír es lo más hermoso en mi vida y quiero ahora dedicarme a él. De manera oficial decido darle las gracias al futbol porque es algo precioso que Dios me mandó, el ser futbolista”.

La carrera del “Chuletita” inició en Cruz Azul antes de llegar a Santos, donde dejó huella luego de anotar un “póker” en la Final de ida del Clausura 2015 contra Querétaro.

Después emigró a Chiapas, Tiburones Rojos del Veracruz, Tampico Madero, Cancún FC en México y por último el Xelajú.