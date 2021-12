Realizan exámenes de Kups en TKD Centro Olímpico

on la intención de ayudar a los deportistas laguneros para progresar en su práctica y conocimiento del tae kwon do, días atrás se realizó el último examen de kups correspondiente a 2021, en Tae Kwon Do Centro Olímpico, Las Etnias.

Fueron 25 alumnos los que presentaron sus respectivos exámenes, buscando avanzar de grado en sus cintas desde blanca avanzada, hasta roja y aspirantes a cinta negra, para lo que contaron con la guía de sus senséis, Felipe Rodríguez (cinta negra, sexto Dan) y Arturo Villanueva (cinta negra, tercer Dan). SINODAL, SATISFECHO Como sinodal de estos exámenes, estuvo el profesor Enrique Gastélum (cinta negra, sexto Dan), quien en todo momento estuvo atento del desempeño de los deportistas y de la manera en que los profesores impartieron su cátedra. Luego de un año en el que tuvieron que realizar sus entrenamientos de manera virtual, los deportistas regresaron a la práctica y lo hicieron con gran entusiasmo, lo que se vio reflejado en estos exámenes de kups, los cuales muestran el avance real de cada taekwondoín. El evento se realizó en las propias instalaciones del Centro Olímpico, Las Etnias, ubicado muy cerca del fraccionamiento Puerta de Hierro, donde los deportistas, además de mostrar su pericia en la ejecución de cada golpe y patada, realizaron rompimientos de maderas que pusieron un toque espectacular a la velada. Cada uno de los artemarcialistas aprobó con solvencia su examen y se dijeron listos para afrontar retos mayores y seguir creciendo en su exigente disciplina deportiva.