Zendaya sorprende con look al estilo 'MJ'

Zendaya además de ser actriz y cantante, se ha destacado por su buen gusto al vestir. La estrella es una de las favoritas en las alfombras rojas y parece que cada uno de sus "looks" tienen meses de preparación. Durante la promoción de Spider-Man: No Way Home ha sorprendido al rendir homenaje a los villanos del héroe con versiones "fashionistas". Ahora la interprete de "Replay" sorprendió en redes sociales con su nuevo corte de cabello, el cual recordó a varios al gran amor de Peter Parker, Mary Jane.

De que Zendaya es una de las mejores actrices de esta generación no queda duda alguna, cada movimiento que hace la estrella en su carrera es tomado como un acierto, desde su paso por Disney Channel en la serie de Shake It Up, hasta su Emmy por interpretar a Rue Bennett en Euphoria. Pero quizá su personaje más destacado y controversial ha sido el de Michelle Jones, el interés romántico de Spider-Man en la trilogía protagonizada por Tom Holland. La controversia ocurre porque el personaje, aunque tiene las iniciales de Mary Jane, "MJ", no es el mismo personaje, ya que se trata solamente de un homenaje a Mary Jane, pero esto no fue muy bien tomado por los seguidores el héroe arácnido. Finalmente, con el paso del tiempo y gracias a la última entrega del héroe, la percepción del personaje ha cambiado un poco. Aun así, Zendaya rinde muy a su manera un homenaje al personaje de Mary Jane, el cual fue protagonizado por primera vez en el cine por la actriz Kirsten Dunst. La primera aparición de este en los cómics fue en The Amazing Spider-Man #15 en agosto de 1964. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste