Dios es nuestra seguridad: Eduardo Verástegui tras dar positivo a COVID

Eduardo Verástegui no se quería vacunar contra el Covid e incluso, hizo publicaciones al respecto, señalando que “No me he ba-kunado ni me voy a ba-kunar. No confío en las personas que están detrás de las vacunas”, y agregando que “el diablo el adversario, anda como león rugiente… Nos quieren despoblar. Tranquilos, dios al frente”. Ahora, el polémico personaje pide empatía porque ha sido contagiado con el virus.

VER MÁS: Eduardo Verástegui da positivo a COVID "¡Familia querida! Aquí estamos. Esta vez, me tocó a mí. Con buen ánimo y tranquilo, sin más novedades que la prueba PCR positiva. Esta experiencia de aislamiento y el hecho de que ya casi es Navidad, me hace sentir muy cerca de quienes ya han atravesado lo mismo. ¡Vamos con todo!", escribió en su cuenta de Twitter. Entre las respuestas a esta publicación había quienes dudaban que fuera Eduardo el autor del texto, quienes le deseaban pronta recuperación y quienes, también, le recordaban la importancia de las vacunas. VER MÁS: Tras negarse a la vacuna, Eduardo Verástegui anuncia que dio positivo al COVID-19 "Estimado Eduardo deseo tu pronta recuperación de la mano de Jesús. Sin embargo, déjame decirte que las vacunas Sí ayudan a evitar el enfermarte o ir a un hospital por COVID. No previenen la transmisión lo que explica que hayas sido contagiado por un vacunado. Bendiciones", escribió alguien de esta red social. En otra publicación, el personaje, conocido por ser muy católico y estar en contra del aborto, refirió. "Familia querida, el Rosario es nuestra fuerza y Dios es nuestra seguridad. Gracias, por su compañía y sus palabras de aliento. ¡Los quiero mucho! ¡Dios nos cuida a todos! ¡Nos vemos en cada Rosario!". También agradeció la empatía de la gente y su apoyo en estos momentos de su enfermedad que además, se dan en época navideña. "Familia querida, la empatía es clave para poder entendernos y estar más cerca. Empatía significa saber mirar al otro y sentir con su corazón, escucharlo con sus oídos, ponerse en sus zapatos. Qué importante es querer comprendernos y aprender a hacerlo", agregó.