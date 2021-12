Los sorprendentes pueblos mágicos de Jalisco que debes visitar

Jalisco está ubicado al oeste de la república mexicana y al recorrerlo se respiran cultura, historia y tradición. Es un estado emblemático de esta cultura, pues de allí vienen muchos de los elementos más representativos de ella: el tequila, la charrería y el mariachi.

Está compuesto por 125 municipios divididos en 12 regiones según su ubicación. Su capital es Guadalajara, la ciudad más poblada del estado y eje central de su desarrollo.

Gracias a iniciativas como el programa de Pueblos Mágicos, el estado de Jalisco ha experimentado un crecimiento bastante interesante en los años recientes y es cada vez más elegido por turistas de todo el mundo para conocer de manera auténtica el espíritu de un país como México.

A continuación, te contamos más sobre los pueblos mágicos de Jalisco para que los visites y tengas la oportunidad de invertir en los desarrollos inmobiliarios en Guadalajara cuando te encuentres cerca.

Origen de los pueblos mágicos

El programa Pueblos Mágicos que ha impulsado la Secretaría de Turismo desde el año 2001 propone una revaloración de diferentes poblaciones de la república mexicana que representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes nacionales y extranjeros. En los años más recientes se han incluido otros nombres en la lista y hoy en día son 132 los pueblos que la componen.

Los esfuerzos públicos se han enfocado en fortalecer el turismo de la región, lo que ha traído una inversión significativa de recursos para poder adecuar y modificar la red vial que conecta estos territorios y la infraestructura general del país, lo que se ha traducido en progreso y posibilidades para los habitantes del estado y la nación en general.

El programa Pueblos Mágicos agrupa lugares con belleza arquitectónica única y entornos naturales que puedan disfrutarse, así como atractivos naturales culturales tangibles e intangibles y actividades turísticas de valor para los visitantes.

¿Cuáles son los Pueblos mágicos de Jalisco?

Si alguna vez te has preguntado cuántos pueblos mágicos tiene Jalisco, la respuesta es nueve, y allí se concentra buena parte de la tradición y la cultura de la república mexicana.

Visita Ajijic

Este es el pueblo mágico más reciente del estado, fue nombrado como tal en diciembre del 2020. Está ubicado en la Ribera del Lago de Chapala y es una mezcla perfecta entre arquitectura colonial y un aire contemporáneo. Sus murales, calles empedradas, galerías y tiendas de textiles son atrapantes.

Tomar un tour para recorrer el lago, recorrer el malecón y caminar por el mercado de Ajijic son algunos de los planes ideales para hacer en este pueblo mágico.

Sube a la montaña en Mazamitla

Este pueblo de montaña está ubicado en el sureste de Jalisco, enclavado en la sierra que rodea el Lago de Chapala. Está rodeado de árboles y bosques extensos y se ha ganado el nombre de la “Suiza mexicana” gracias a su particular arquitectura.

Es un sitio perfecto para practicar deportes extremos gracias a sus diferentes desarrollos ecoturísticos. Visitar los parques ecológicos, hacer senderismo y tener unos días de camping son algunas de las actividades favoritas de los visitantes. En cuanto a alojamientos, las cabañas de apariencia rústica son las preferidas.

Las delicias de la provincial Tapalpa

Ubicado a menos de tres horas en auto de Mazamitla está Tapalpa, un pueblo que se caracteriza por sus casas blancas con rojo y un ambiente tranquilo de provincia. Su amplio territorio boscoso es un lugar perfecto para relajarse, contemplar la naturaleza y dejarse contagiar por su energía especial.

Dentro de los planes imperdibles están visitar Las Piedrotas, el Ekopark y el Salto del Nogal. Sus entornos naturales también lo hacen un lugar óptimo para deportes extremos como el parapente, el rapel, el alpinismo o el kayak.

La historia de los placeres: Tequila

Este pueblo de prestigio por su nombre mundialmente famoso se caracteriza por contar con un paisaje agavero de infinitas pencas que ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2006.

En este lugar podrás conocer a partir de distintos tours y recorridos ofrecidos por distintas marcas y destilerías cómo se destila una de las bebidas más famosas a nivel internacional y símbolo mexicano por excelencia.

Hacer un recorrido en tren, visitar las haciendas y tomar un caballito de tequila mientras disfrutas de la música de un auténtico y típico mariachi es algo que definitivamente debes hacer cuando lo visites.

La tierra roja y peregrinaje en Talpa de Allende

Talpa de Allende es un pueblo de tradición religiosa pues allí se encuentra uno de los santuarios más visitados del país, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Talpa. Este poblado de tierra rojiza está a menos de cuatro horas en carretera desde Guadalajara y es un lugar tranquilo y agradable.

Sus entornos naturales son extensos y además de un recorrido por el bosque de maple más grande de Latinoamérica, puedes disfrutar de caminos llenos de pinos, robles y helechos que te conectarán con la magia del bosque.

Ecoturismo en Mascota

A tan solo 40 minutos de recorrido en carro de Talpa de Allende se encuentra Mascota, un pueblo agrícola de ambiente fresco donde se siente la tradición entre valles, montañas y ríos.

Este lugar cuenta con un paisaje diverso que lo convierte en un escenario ideal para el turismo de aventura. Te sugerimos recorrer sus caminos a caballo o en bicicleta, dar un paseo en lancha o experimentar con la escalada en roca, si te sientes más arriesgado. Lo que sí es definitivo es que lograrás conectarte con la naturaleza y te olvidarás del caos de la ciudad.

Cultura minera en San Sebastián del Oeste

Muy cerca de Mascota se encuentra San Sebastián del Oeste. Visitar este pueblo de tradición minera es como viajar en el tiempo, pues durante casi un siglo estuvo olvidado y pocas personas lo visitaban.

Al recorrerlo se respira un aire colonial que se complementa con sus calles empedradas, iglesias y haciendas. Además, para mantener el ambiente rural, sus caminos se iluminan con candiles y velas cuando cae la noche. Aquí la tranquilidad es una constante e invita a la contemplación en calma de cada momento del día.

Si quieres un pueblo mágico cerca de Guadalajara que te haga volver al pasado esta es una muy buena alternativa.

Disfrutar de la naturaleza en Lagos de Moreno

La belleza de este pueblo mágico es innegable. Además de tener un amplio territorio lleno de atracciones naturales, la arquitectura colonial de sus edificaciones está conservada en perfecto estado.

Su puente y su centro histórico fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 2010 y forma parte del Camino Real de Tierra Adentro. Recorrer estos dos lugares, el Templo del Calvario, la Parroquia de la Asunción y sus diferentes plazas, haciendas es algo que vale la pena.

Un lago hermoso en Chapala

Esta ciudad tiene el lago más grande de México y ofrece múltiples actividades para explorarla y disfrutarla durante todo el año porque además goza de un clima privilegiado, lo que le ha dado el apodo de “La ciudad del verano eterno”. En sus calles te encontrarás con joyas de la arquitectura mexicana como casas y fincas renacentistas y la antigua estación del Ferrocarril.

En la lista de planes para hacer en Chapala están: disfrutar de los balnearios, visitar las islas Mezcala y Los Alacranes, recorrer el lago con tours y excursiones, jugar golf y practicar el ciclismo en las múltiples rutas del municipio.

Artesanías en Tlaquepaque

Ubicado dentro del área metropolitana de Guadalajara se encuentra este pueblo mágico que se destaca por sus especiales artesanías. El vidrio soplado y el barro cocido son las técnicas más populares y distintivas de este lugar donde el arte está en todos lados.

No te olvides de visitar el Parián, el Museo Pantaleón Panduro, el Santuario de la Soledad y el Centro Cultural El Refugio, allí encontrarás todo tipo de expresiones y representaciones artísticas. La oferta gastronómica que ofrece este pueblo también hace posible que comer y probar delicias sea una actividad fundamental.

Los pueblos mágicos de Jalisco en cifras

De acuerdo con las estadísticas más recientes de la Secretaría de Turismo de Jalisco, estas fueron las cifras más significativas del estado en 2020.

Visitantes

Los viajeros más frecuentes son grupos familiares y de amigos, les siguen quienes viajan en pareja, y finalmente, quienes viajan por asuntos de trabajo.

Jalisco recibió en 2020 un total de 13’299.888 visitantes, entre nacionales y extranjeros.

5’001.099 visitantes se hospedaron en casas particulares, mientras que 4’276.991 lo hicieron en hoteles. Los 4’021.798 restantes fueron visitantes en tránsito que no requirieron de hospedaje.

Oferta hotelera

En la clasificación general de hospedajes, Jalisco cuenta con una variedad hotelera muy amplia y justa para todo tipo de visitantes con un total de 1100 hoteles distribuidos así:

163 hoteles 5 estrellas

301 hoteles 4 estrellas

372 hoteles 3 estrellas

238 hoteles 2 estrellas

206 hoteles 1 estrella

Además, también existen 1348 hospedajes que no clasifican dentro de la categoría hotelera, una señal de que otros tipos de estadías están tomando mayor fuerza en el estado, un factor que abre las posibilidades para considerar el fortalecimiento de hospedajes no hoteleros. Los turistas tienen distintos perfiles, unos prefieren el ambiente hotelero y otros el calor de hogar, aunque no sea el propio. En Guadalajara es muy común el alquiler de una sola recámara privada (45% de la oferta es así).

Si esto te parece una buena opción de inversión puedes explorar la oferta de vivienda en ubicaciones perfectas para la actividad turística en inmobiliarias, como Lomelin, Icasas o en La Haus que recientemente llega a la capital tapatía y te permite hacer esta exploración de desarrollos inmobiliarios de manera virtual.

Jalisco y Guadalajara, lugares con proyección

Como lo demuestran los datos anteriores, no solo los pueblos mágicos sino el estado de Jalisco en general vive un momento interesante de expansión gracias a la evolución que se ha dado en el sector del turismo y a la resiliencia que ha mostrado post-pandemia.

Esto ha sido posible gracias a los esfuerzos de los entes oficiales que han invertido recursos para sacar a la luz el verdadero potencial de este territorio, a investigaciones del sector turístico y a programas como Pueblos Mágicos que destacan los atractivos de cada uno de estos poblados.

Al ser su capital y epicentro, Guadalajara también ha sido parte principal del crecimiento de Jalisco. Esto la ha convertido en una opción interesante de vivienda para algunas personas y hace que se proyecte cada día más como un buen escenario para invertir en la compra de casas y departamentos para vivienda o negocio.

Las mejoras en las vías y en la infraestructura de todo el estado es una apuesta a futuro que traerá un bienestar asegurado, por eso, si cuentas con la posibilidad de invertir en un departamento en venta en Guadalajara, este puede ser el momento ideal para hacerlo ya que muchos proyectos se encuentran en construcción.