Actriz de El Juego del Calamar, Hoyeon Jung, preocupa a sus fans por pérdida de peso

Los seguidores de Hoyeon Jung, la actriz de 27 años que conoció el estrellato tras el éxito global de la serie El Juego del Calamar, están preocupados por su aspecto físico y es que la también modelo alarmó luego de una foto que publicó en su Instagram.

Fue una foto en particular la que despertó la preocupación entre los fans de la estrella coreana en donde se le veía en la Gala de Arte y Cine LACMA, en donde se le veía muy delgada.

Ante esto la actriz respondió lo que ocurría con su pérdida de peso.

De acuerdo a información recabada por JustJares, Hoyeon dijo para la revista Star Newa que mientras hacía promoción en Estados Unidos no tenía tiempo para comer.

"Ni siquiera tenía tiempo para comer. Entonces perdió demasiado peso. Toda la ropa que solía quedarme cuando vine por primera vez aquí (Estados Unidos) ahora es demasiado holgada".

Por otro lado, para The Hollywood Reporter señaló que: "Perdí seis libras en una semana cuando tuvo éxito. No podía comer, no era estrés, simplemente no conocía ese sentimiento. ¿Qué está pasando ahí fuera, quién soy yo Me estaba perdiendo a mi misma".