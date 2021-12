Belinda estuvo a nada de interpretar a Hannah Montana antes que Miley Cyrus

Hoy en día pensar al pensar en Hannah Montana es inevitable relacionar al personaje con la cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus, sin embargo, esta no fue siempre la principal opción para Disney, ya que en ese momento era muy chica todavía y querían a una actriz un poco mayor, entre las candidatas estaba la cantante Jojo, quien gozaba de gran éxito luego de su álbum debut que le dio éxitos como "Leave (Get Out) pero rechazó el papel. Pero hay otra opción que estuvo cerca de portar la peluca rubia, se trata de la cantante mexicana Belinda.

La serie de Hannah Montana se estrenó el 24 de marzo de 2006, por aquel entonces Belinda estaba en la etapa de mayor exposición en su carrera, en ese entonces todavía una adolescente había logrado vender más de 2 millones de copias de sus discos a nivel mundial, incluidos soundtracks de sus telenovelas y su álbum solista "Belinda" publicado en 2003 y había conseguido en sus entonces 17 años llenar el Auditorio Nacional en 11 ocasiones. En una publicación de la revista Billboard de 2006, mencionan que el presidente de contenido de Disney Channel a nivel mundial Gary Marsh había tenido un primer encuentro con la intérprete de "Bella Traición" durante el casting de la serie de comedia Hannah Montana, proyecto que apostaba a ser uno de los grandes éxitos del canal, sin embargo, la estrella del pop no estaba del todo lista para interpretar un personaje que fuera en su totalidad en inglés. "Ella no estaba todavía lo suficientemente cómoda con un personaje que fuese por completo en inglés", dijo Marsh. Por su parte Belinda dijo que "Soy tímida hablando en inglés todo el tiempo, pero escribo en inglés". Pero no perdió del todo su oportunidad, ya que Belinda consiguió un papel en la película original de Disney Channel "The Cheetah Girls 2" en donde actuó junto a Raven Symone y participó en el soundtrack que terminó por vender 2 millones de copias en todo el mundo. La cinta fue uno de los estrenos más vistos del canal en su momento, con 8 millones de espectadores tan solo en Estados Unidos. Belinda estaba intentando conquistar en ese momento el mercado anglosajón con su disco "Útopia", el cual incluida algunos temas en inglés, trabajó con productores y compositores que habían colaborado con artistas de la talla de Celine Dion, Gwen Stefani y Hilary Duff. Aunque este trabajo musical fue un gran triunfo en su carrera con temas como "Luz Sin Gravedad" y "Ni Freud, Ni Tu Mamá" no terminó por despuntar en el mercado inglés. Al final quien se quedó con el papel fue Miley Cyrus, y la serie terminó siendo todo un éxito televisivo con cuatro temporadas, con seis álbumes y dos películas, una en concierto y una más de ficción. Por su lado, Belinda regresó a las telenovelas con Camaleones (2009) y lanzó dos álbumes más "Carpe Diem" y "Catarsis", actualmente continúa lanzado algunas colaboraciones y se mantiene ocupada con sus redes sociales y colaboraciones con marcas de ropa.