Mira el espectacular tráiler de The Northman, la cinta épica con Alexander Skarsgard

El año está por terminar, 2021 fue un año bueno para el cine luego de que en 2020 la pandemia alejó de la gran pantalla varios estrenos, pero con cintas como "Spider-Man: No Way Home", "No Time to Die" y "F9" ,por mencionar algunas, la taquilla global se recuperó un poco. Pero en 2022 los estrenos llegarán a lo grande y una las películas más esperadas es "The Northman", un largometraje histórico épico dirigido por Roger Eggers y un cast de primer nivel.

Para que las ansias no consuman a los cinéfilos, Focus Features presentó el primer tráiler de este filme protagonizado por Alexander Skarsgård como el príncipe vikingo Amleth quien emprende un viaje en busca de venganza tras el asesinato de su padre. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Northman (@thenorthmanfilm) En el elenco también aparecen Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Björk y Willem Dafoe Esta cinta está ambientada a principios del siglo X en Islandia, se trata un thriller épico que explora hasta donde llegará un príncipe vikingo para vengar la muerte de su padre. Roger Eggers es el genio detrás de de películas como The Witch ( 2015) y The Lighthouse (2019). Tiene planeado su estreno para el 22 de abril de 2022.