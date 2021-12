Mañana se definirá si hombre o mujer encabezará coalición Juntos Haremos Historia

Este miércoles 22 de diciembre se habrá de conocer si será un hombre o una mujer quien encabece la coalición Juntos Haremos Historia entre Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza en la renovación de la gubernatura de Durango. Cabe recordar que son seis los aspirantes al cargo quienes participaron en la encuesta que se realizó desde el 15 y que concluirá este miércoles 22.

Así lo dio a conocer la alcaldesa con licencia Marina Vitela Rodríguez, quien es una de los seis aspirantes a la candidatura por la gubernatura del estado.

TAMBIÉN LEE: Coalición prepara encuesta para definir candidatos en Durango

“Mañana sabemos si es hombre o mujer”, dijo Vitela, quien asistió a la presentación del libro, “Memoria Histórica de Gómez Palacio” del autor Pablo Machuca Macías, en el marco del 116 aniversario de la ciudad.

Los otros cinco aspirantes a la candidatura son: los senadores Margarita Valdez, José Ramón Enríquez y Alejandro González Yáñez, así como la diputada federal, Maribel Aguilera y el ciudadano Santiago Fierro.

La aspirante Marina Vitela comentó que en los recorridos que ha realizado por diversos municipios la respuesta que ha obtenido ha sido muy buena.

Así mismo, dijo que entre el sentir está inquietud de la sociedad de que sea una mujer quien gobierne la entidad, “sorprendentemente en los lugares donde he recorrido y donde he estado, me han recibido muy bien, hay una gran socialización en la posibilidad de que sea una mujer, la gente quiere ver cómo gobierna una mujer un estado en la búsqueda de mejorar sus condiciones de vida. Intuyen que la manera de gobierno es distinta entre un hombre y una mujer, sin duda en los tiempos difíciles que estamos viviendo, esa parte va a tener relevancia porque los asuntos que le interesan de manera natural y diferente entre un hombre y una mujer la manera de gobernar van a ser un tema importante”, comentó.