Gran ambiente en Torneo del Pavo del Club Campestre de Gómez Palacio

El Club Campestre Gómez Palacio cerró su calendario de competencia, al realizar durante el pasado fin de semana, su tradicional torneo de golf “Del Pavo”, que en esta ocasión contó con premios especiales en plata.

Fue una mañana de deporte y camaradería en el añejo campo del Centro Campestre Gomezpalatino, que recibió a jugadores locales y algunos foráneos que ya están pasando sus vacaciones en esta región. Se premió con trofeos de la Onza de Plata a primero, segundo y tercer lugar, además de realizar una rifa de obsequios durante la comida de premiación y convivencia, en la que se contó con islas de bebidas para departir, lo que ayudó a que se viviera un espectacular ambiente en los jardines del club.

La pareja ganadora de este torneo que se disputó en el formato a Go – Go y en la modalidad de Stroke Play, con bola baja y al 80 por ciento del hándicap, fue la de Luis Pedro Silva y Jorge Zarzosa, quienes dejaron como subcampeones a Max Miranda y Jesús Alvarado en un desempate por retrogresión; el tercer lugar lo ocuparon Jorge “Contadore” Escandón y Eduardo Pereira. En cuanto a los mejores O´yes, Will Treviño fue quien se colocó más cerca de la bandera en el hoyo 3, seguido por Miguel Ángel Ávalos, Oscar Burciaga y José Issa.