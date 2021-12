Ayrton Preciado se compromete con Santos; 'Quiero salir campeón', dijo

“Desde que llegué a Santos me propuse ser campeón, y yo quiero conseguir una estrella más. Es un club que me ha abierto las puertas internacionalmente, me han tratado de la mejor manera, me siento muy feliz aquí, representa mucho para mi; sus instalaciones son de primera, la hinchada es espectacular, la cancha está perfecta. Yo quiero salir campeón con Santos”, comparte Ayrton Preciado en el arranque de la segunda semana de pretemporada al mando de Pedro Caixinha de cara al Clausura 2022.

El futbolista ecuatoriano continúa comprometido con el equipo de los Guerreros, donde admite que ha vivido situaciones complicadas, sin embargo, aprecia la posibilidad de arrancar el siguiente torneo como titular. Luego de enfrentar su primer compromiso amistoso de preparación y anotar en la victoria de los Guerreros sobre los Mineros de Zacatecas el pasado fin de semana, Ayrton se siente motivado. “Me caracterizo por ser un jugador que tiene gol y puede asistir, esto me viene muy bien para arrancar el torneo. Por ahí no había tenido esa continuidad que había tenido en otros torneos de arrancar como titular, ahora creo que tengo esa oportunidad y es algo que me motiva para arrancar al torneo”. Preciado, destacó que el estratega portugués llegó con la ventaja de contar con un equipo intenso, producto del trabajo que tenían al mando de Guillermo Almada. “Pedro nos ha transmitido la idea que tiene con nosotros, creo que tiene la ventaja de que seguimos siendo un equipo intenso que en el torneo pasado le complicaba a los rivales, ahora la idea de él es tener un poco más la pelota, tratar de crear peligro con combinaciones, estamos muy agusto, nos ayuda mucho lo que dejó Guillermo. Al principio un poco impreciso, es normal porque veníamos de vacaciones, no habíamos tenido muchos entrenamientos con Pedro pero por ahí nos estamos adaptando a la idea que quiere. En el segundo tiempo fuimos ese equipo que el entrenador desea, que es siendo directos, teniendo más el balón, cansando al rival para crear situaciones de goles, y por ahí fuimos acertando en la definición”, dijo. También, admitió que se vienen grandes retos para Santos y para él en la siguiente temporada, ya que además de enfrentar la Liga MX y la Concachampions, buscará estar en la Copa del Mundo Qatar 2022 con su Selección. “Es una pretemporada que yo sé que tengo que fortalecer mucho, prepararme mucho para el arranque del torneo, se vienen dos torneos muy exigentes, habrá partidos de Selección y si me toca estar tengo que estar preparado físicamente. Sabemos lo que es el torneo de la Concachampions, hay que darle la misma importancia a lo que es la Liga (...) somos un plantel que aunque no se escuchen muchos nombres hay muchos chavos que cuando les toca estar lo hacen de la mejor manera”. Por último, Ayrton Preciado recalcó su compromiso con el conjunto Albiverde. “Me propongo como jugador escribir mi historia aquí, mis compañeros quieren hacer lo mismo. Yo me comprometo a dejarlo todo este torneo y tratar de ser campeón”. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste