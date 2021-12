Tips, tips, tips...

Cuando trabaje en la cocina con sus libros y recetas, no se exponga a que se ensucien con salpicaduras o con sus mantos; métalos en una bolsa de plástico transparente del tamaño apropiado y evitará percances.

ESPEJOS EMPAÑADOS

Después de un baño los espejos se empañan. En vez de empeorar su estado pasándoles por encima las manos o una toalla, ponga a trabajar su secadora. Diríjala al espejo y quedará limpio en segundos, dejándolo completamente libre de vetas y manchas.

BUEN ENCENDEDOR

Un tramo largo de espagueti crudo le servirá cuando se dificulta encender una vela que está muy baja en un recipiente de vidrio.

APROVECHE LAS LATAS DEL ATÚN

Guarde dos o tres después de lavarlas bien y quíteles la otra tapa, de manera que sólo quede el aro. Le serán útiles cuando haga chiles rellenos, pues en lugar de encimarlos, podrán acomodarse dentro del aro, éstos también pueden usarse para que al estrellar huevos salgan muy redonditos, únicamente hay que engrasar bien la parte interior para que al vaciar el huevo en la sartén no se pegue a los bordes ni a la parte baja del aro. También, servirán para que cualquier otra clase de frituras salgan redondas.

ASEO DE ESPONJAS

¿Quién dijo que las esponjas no necesitan lavarse? Meta todas las que use en la lavadora periódicamente, junto con las toallas y le quedarán perfectamente limpias; lo único que tiene que cuidar es de no secarlas con la máquina.

Es recomendable que las que se usa en la cocina sean lavadas aparte.