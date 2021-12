Trabajadores se adelantaron con sus protestas: secretario de salud de Durango

Los trabajadores sindicalizados se adelantaron a sus manifestaciones durante la mañana de ayer lunes, el compromiso fue pagarles el día 20 del mes y el día tiene 24 horas, no seis, señaló Sergio González Romero, secretario de Salud.

Entrevistado sobre las manifestaciones que iniciaron los sindicalizados desde las 10:00 de la mañana, el funcionario fue claro, "el día 20 no ha concluido y el compromiso con los trabajadores fue pagarles el día 20", aseguró.

González Romero agregó que los sindicalizados esperaban que a las 06:00 de la mañana ya estuviera el pago listo, pero los pagos iniciaron por la tarde, primero de la segunda quincena de diciembre, luego se inició la distribución de los vales, pero los mismos no se pagarían en un solo día, se requiere hasta 48 horas para su dispersión de los casi ocho mil trabajadores.

Incluso, González Romero dejó en claro que ellos no han "jineteado" el dinero e incluso, reconoció que se hace un esfuerzo extremo para pagar por la situación financiera por la que se atraviesa.

"En ningún momento se han trastocado los derechos de los trabajadores, si existe alguien que ha apoyado a los trabajadores de salud ha sido el Gobierno del estado", agregó.

Dijo que se les va a adelantar la segunda quincena de diciembre, aunque no corresponde porque falta más de una semana para ello.

"Entiendo a los trabajadores, pero ojalá ellos nos entendieran porque no está en nuestras manos, no tenemos el recurso, se han hecho gestiones... bonito nos veríamos no darle su dinero a los trabajadores que han sacado la cara por la pandemia", agregó.

Sobre los vales y bonos reiteró que empezaron a pagarse desde la tarde del lunes, pero aclaró que se tardaran hasta 48 horas para dispersarlos a todos los trabajadores por lo que a algunos les llegaría hasta el martes.