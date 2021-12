Federación y Estado, sin acuerdo sobre vacuna simultánea contra Influenza y COVID-19

Ayer inició la Jornada de aplicación del refuerzo de la vacuna antiCOVID a adultos mayores de 60 años de Torreón, pero sin un acuerdo entre la Federación y el estado con relación a la vacunación simultánea contra el virus SARS-CoV-2 y la Influenza.

Por la mañana vino una recomendación de los Servidores de la Nación, referente a que las personas que hayan recibido la vacuna antiinfluenza tienen que esperar como mínimo un periodo de 30 días para poder aplicarse la dosis contra el virus SARS-CoV-2, ya que pueden presentar reacciones. Entre ellas, ronchas o erupciones no graves en la piel, señaló la coordinadora regional de los Programas para el Desarrollo, Cintia Cuevas Sánchez.

La funcionaria, dijo que el propio personal del sector salud hizo tal recomendación. "Nosotros nada más les vamos a dar la recomendación, pero la gente está en su derecho de decidir si se vacuna ya o no", añadió. Mencionó que tomó conocimiento de un caso "muy cercano", de una Servidora de la Nación "que le salieron ronchitas en la piel… tanto IMSS, Secretaría de Salud, todos, pues están en lo mismo, que no se debe aplicar un biológico enseguida de otro".

En el antiguo edificio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCyPS), una servidora de la Nación mediante perifoneo informaba lo siguiente a los adultos mayores que se encontraban en la fila: "Buenos días señores, es importante que escuchen por favor, si yo me vacuné en los últimos 30 días con la vacuna de la Influenza, no me puedo poner la vacuna de AstraZeneca por ahorita, recuerden que vamos a seguir vacunando la próxima semana…".

SIN CONTRAINDICACIÓN: BERNAL GÓMEZ

Horas más tarde y después de la reunión del subcomité técnico de Salud en La Laguna, el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez, explicó que no existe ninguna contraindicación para que de forma simultánea, una persona pueda recibir la vacuna contra la Influenza y el COVID-19 o bien, en periodos cortos entre una y otra.

"Se pueden vacunar el mismo día (contra COVID e Influenza) nada más que sea en brazos diferentes, no hay ninguna contraindicación. Se recomienda vacunarse contra la Influenza, Coahuila publicó un artículo a nivel nacional en donde demuestra que si están vacunados contra la Influenza tienen mejor competencia inmunológica para COVID", explicó.

Al cuestionar al funcionario sobre si la Secretaría de Salud del estado podía intervenir en este tema, indicó que "la logística la tienen ellos, desafortunadamente".

-¿Pero no les pueden hacer una observación de salud en ese sentido?, se le preguntó. -Sí, si lo hacemos claro, contestó.

Un epidemiólogo en La Laguna entrevistado por El Siglo de Torreón que prefirió no revelar su identidad, mencionó que no hay ningún problema si las vacunas se aplican juntas. "Todos los reactivos vacunales se pueden poner al mismo tiempo, hasta diez vacunas juntas el mismo día y no pasa nada.

Lo que sí se recomienda es que se deje pasar cierto tiempo entre una y otra por el efecto de rechazo que se pueda tener".

Aplicación en orden

Jornada de aplicación de refuerzo de la vacuna antiCOVID. *La vacunación está dirigida a personas adultas mayores de Torreón. *Ayer le tocó el turno a las letras A, B y C y este martes 21 de diciembre a las letras D, E, F y G. El 22 de diciembre a las letras H, I, J, K y L y el 27 de diciembre a las letras M, N y O. *El 28 de diciembre a las letras P, Q y R y el 29 de diciembre a las letras S, T, U, V, W, X, Y, Z. *Más información en la página oficial de Facebook: Cintia Cuevas.