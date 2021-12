Trabajadores del SNTSS amagan con huelga por retraso en bono

El retraso en la entrega de la llamada medida de fin de año que se realizaba a través de vales de despensas, generó malestar entre los trabajadores agremiados a la sección 188 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSS), quienes ayer amagaron con suspender labores a partir de este martes si no recibían su compensación. Ayer mismo ya por la tarde el pago comenzó a fluir, por lo que de momento se descarta llevar a cabo esa medida.

Con manifestaciones de inconformidad, los trabajadores de las diferentes unidades, entre ellas el Hospital General de Gómez Palacio, dio a conocer su malestar.

"Ellos en una justa defensa de sus derechos sindicales realizaron un paro administrativo, esto quiere decir, que todo el personal que no tiene ninguna actividad en la atención de los pacientes, pues hicieron un paro para presionar el pago de sus prestaciones de fin de año, que hasta el momento no habían sido cubiertas", comentó el director de la institución de Salud, José Antonio Herrera Díaz, quien explicó que dicha medida solo se mantuvo por algunos minutos.

Por su parte, Rafaela Zapata, secretaria general de la sección 188, comentó que en La Laguna de Durango, fueron 1300 los trabajadores afectados con la falta de pago, que equivale a 13 mil 300 pesos, que por única ocasión y por el retraso generado, se exigió que fuera en efectivo y que la autoridad absorbiera el pago de los impuestos correspondientes. "Para que el trabajador comience a gozar de este beneficio", dijo.

Ayer comenzó el pago en efectivo para algunos trabajadores y continuará este martes.

"Hasta ahorita no nos ha fallado el secretario de Salud (Sergio González) en las negociaciones que hemos hecho, todo se ha logrado y se ha cumplido", dijo la representante sindical.

Ayer, también se llevó a cabo el pago de la prima vacacional, la segunda quincena de diciembre y el aguinaldo, para las 200 personas que se encuentran laborando con contrato.

Sobre ellos, Zapata aclaró que sólo se les brinda el apoyo como trabajadores de la Salud, y que en caso de que no se cumplieran con los compromisos establecidos con ellos por parte de las autoridades, el sindicato no podría tomar otras medidas al no ser agremiados.