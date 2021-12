Jefe de Inspección en Torreón rinde último informe

Juan Antonio López, jefe de Inspección y Verificación de Torreón, rindió este lunes su último informe de trabajo ante ediles de la comisión correspondiente de Cabildo.

El funcionario municipal destacó que durante su gestión se registraron 136 clausuras a locales de diversos giros por motivos como: no refrendar licencia de funcionamiento, también se expidieron 105 actas por no respetar las disposiciones de salud, de las cuales se desprendieron 36 clausuras por no respetar los aforos por motivo de la contingencia a causa de la pandemia por el virus COVID-19.

En cuanto al programa "Anti-ruido" en las colonias se emprendieron más de 400 acciones por diversos reportes, también se emitieron más de 145 dictámenes técnicos para licencias de alcoholes, se aseguraron cinco camiones materialistas por tirar escombro en la vía pública y otros 18 choferes de camiones materialistas fueron amonestados por circular sin lona para evitar la caída de materiales.