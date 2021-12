Martha Debayle se confiesa sobre sus problemas de inseguridad; 'Me sentía gordita'

Una de las críticas que más ha recibido la conductora Martha Debayle en su carrera tiene que ver con su perfecta pronunciación en inglés.

Sin embargo, en su última aparición en entrevista con Yordi Rosado la propia conductora ha aprovechado para terminar con las controversias y explicar que no es que exagere sino que, en realidad, su primer idioma no es el español sino el inglés, pues aunque nació en Managua, Nicaragua, cuando tenía un año su familia se fue a Estados Unidos.

"El primer idioma que yo aprendí a hablar es inglés entonces cuando ustedes sientan un odio hacia mi persona, un resquemor, deberían de decir ‘qué bonito habla español Martha’", comentó Debayle.

"Cuando llegamos a vivir a México yo tenía como 11 o 12 años y mis hermanos mayores y yo no hablábamos casi nada de español y no lo pronunciamos bien, fue súper difícil para todos", recordó.

Fue por el trabajo de su papá en la banca en Nueva York que Martha pasó su infancia en EU; ya estando en tierras mexicanas se tuvo que adaptar porque además sus padres se separaron.

"No teníamos en ese momento ninguna conexión con México y no conocíamos a nadie y la verdad es que yo siempre pienso que estoy eternamente agradecida de que mi papá haya tomado la decisión de venirse a vivir aquí porque la verdad es que México me ha dado todo lo que tengo y México me ha hecho todo lo que soy", contó a Yordi.

Debayle compartió además que le da risa cuando en redes sociales como Twitter la quieren insultar diciéndole que se regrese a Nicaragua, pues en realidad desde hace unos cinco años ya tiene ambas nacionalidades, tanto la nicaragüense como la mexicana.

Martha también aprovechó para hablar sobre sus problemas de inseguridad, que es claustrofóbica, la pasó mal en sus inicios en los medios de comunicación y no le gusta pensar en el tema de la muerte.

"Yo no me la pasé tan bien. Yo no me regresaba a los 18 años ni muerta. Me sentía gordita y me acuerdo que me decían 'Martha, hace ejercicio para que se le levanten las nalgas y bueno si te lo dicen a los 38 lo aceptas con mucho orgullo, pero cuando eres chiquita te da pena porque estaba yo bastante nalgoncita, ya gran parte de eso ya se fue", compartió.

"Estaba muy chubby y en esa edad pasando por lo que estaba pasando, mi familia, en un país que en ese momento todavía no sabía cómo navegar y veía a todas las chavas de mi colegio con el pelo güero, cuerpazo y yo súper chubby".

"Ojalá no hubiera perdido tanto tiempo sintiéndome inadecuada como perdí, ojalá me sintiera en ese momento como me siento hoy sobre mí misma porque sí perdí mucho tiempo sintiéndome como un outcast, la gordita, la que nadie pelaba, la que no tenía novio, la que no sacaban a bailar".

Debayle explicó que vale mucho la pena trabajar con este tipo de temas porque sabe que si a los 18 o 25 se hubiera sentido como hoy la hubiera pasado mucho mejor.