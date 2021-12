Kalimba se convierte en el ganador de ¿Quién es la máscara? como 'Apache'

Después de más dos meses de programas Kalimba se convirtió en el ganador de la tercera temporada de "Quién es la Máscara" y entre lágrimas mandó un mensaje de resiliencia para los espectadores.

"Quería que Apache llegara a esta circunstancia, que llegara a la final, que ganara, que se pusiera en esta posición para decirle a la gente 'yo sé que el mundo los va a golpear un día, pero estando yo aquí les puedo decir que nomas' tengan fe, nomas' tengan amor, recuerden quiénes son y van a estar donde querían estar", dijo el cantante tras revelar su identidad.

¡Ha llegado el momento de revivir cuando Apache revela su identidad! @Citibanamex te invita a ver de nuevo este legendario momento y a tener junto con ellos #UnaNuevaRelacion con tu dinero. #CadaPasoCuenta pic.twitter.com/koJpqx1WN7 — ¿Quién es la Máscara? (@eslamascara) December 20, 2021

En el año 2010 el intérprete de "Tocando fondo" estuvo en prisión tras ser acusado de abusar sexualmente de una menor. Este hecho permeó en su carrera por muchos años, pero ahora él ha retomado no sólo como cantante, sino también como productor musical. En redes sociales aplaudieron que con este personaje dejara claro que tiene mucho talento.

Para la última emisión del proyecto de Miguel Ángel Fox, Kalimba derrotó al personaje de Gitana y La Hueva, quienes obtuvieron el segundo y tercer lugar, respectivamente, pero antes también le ganó a 17 compañeros más entre los que estuvieron personalidades como Dulce María, Lorena Herrera, Erik Rubín, Sandra Echeverría, Carlos Ponce y Noel Schajris.

"Estoy perdidamente enamorado de haber estado aquí el año pasado fue absolutamente catártico para mí como para muchas personas, para mí ya lo iba a ser y con una pandemia fue mucho más fuerte, entonces en el momento en que entré al personaje dije 'no tengo que ser el personaje Kalimba, sino enseñarles quién soy verdaderamente y Apache me permitió ser eso", expresó Kalimba.

¡@KalimbaMX suena de forma unánime entre los investigadores! ¿Estás listo para descubrir si su apuesta final es la buena? ¿#QuiénEsLaMáscara?#ApacheEs pic.twitter.com/nlVXDq6igT — ¿Quién es la Máscara? (@eslamascara) December 20, 2021

Durante el último show hubo presentaciones a dueto como la de La Hueva con Yuri y Apache con Reik y Carlos Rivera. El ganador del tercer lugar (Hueva) resultó ser Emilio Osorio, quien recordó junto al intérprete de "Te esperaba" el día en que participó en un concurso de canto y no fue elegido.

"Esa platica que tú me diste no se me va a olvidar nunca y siempre lo platico porque mí es un orgullo que una personalidad como tú haya tenido el tacto de acercarse a mí, mucho de lo que tengo hoy es gracias a esos grandes artistas que me acompañan", reflexionó el hijo del productor Juan Osorio.

Mientras que detrás del disfraz de Gitana estaba la actriz Gala Montes quien sorprendió a los investigadores, que entre sus apuestas nunca sospecharon de su identidad, algunos habían apostado por África Zavala, Camila Sodi y Fernanda Castillo.

"Gracias por cada halago. Gitana hizo que me crecieran alas porque me siento realizada como mujer, como artista", expresó Montes, quien durante su participación llevó al escenario un mensaje en favor de la prevención y detección del cáncer de mama, que su madre superó.

Entre los espectáculos de la noche también estuvo la presentación de Gloria Trevi, quien estrenó su nuevo tema "Cómo pedirte perdón".