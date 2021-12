Sugey Ábrego analiza lo que hizo en 2021 y asegura que en 2022 irá por más

A unos días de que 2021 termine, Sugey Ábrego le da las gracias ya que durante estos 12 meses la actriz y conductora brilló en diversos rubros.

"Para mí ha sido un año en el que me he tenido que diversificar por muchos motivos. Fui candidata política, estuve en el reality Las estrellas bailan y además lancé mi plataforma; creo que tengo mucho que ofrecer en el ámbito artístico y no pienso quedarme atrás nunca", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Sugey charló con este diario a propósito del lanzamiento de su plataforma www.sugeyabregovip.com que incluye contenido exclusivo como fotografías, videos, chats, además de convivencias para verdaderos fans, cenas y dinámicas especiales.

"Cada mes tendrán fotos nuevas con diferentes sets, con y sin lencería; para que la gente siga teniendo bastante contenido", sostuvo la artista.

Ábrego se mostró orgullosa de que su sitio, el cual se encuentra en promoción en estos días, tiene todo para competir con los extranjeros.

"Es una plataforma 100 por ciento mexicana que le dar´a batalla a las norteamericanas. Les cuento que de lunes a viernes tendremos un show en el que estaré interactuando".

La actriz de igual manera se mostró entusiasmada de haber formado parte de Las estrellas bailan en Hoy, segmento del programa matutino que le permitió ofrecer un mensaje positivo a las personas mayores de 40 años.

"La verdad es que fue algo muy novedoso para la gente que pensaba que no podía bailar, y además fue bueno en el sentido de que muchas mujeres creen que en la etapa de los 40 ya no puede haber un segundo aire y claro que lo hay.

"Llegó un momento en el que mis fans me decían, 'ya no adelgaces, así te queremos curvy' y creo que también he dado el mensaje de que hay que aceptarnos con nuestros cuerpos, como somos y con las edades; así somos bonitas y queridas".

Durante 2021, Sugey incursionó en la política, faceta en donde según externó, se sintió muy bien.

"Fue una etapa de muchos aprendizajes y de bastantes relaciones en las que voy a poder seguir apoyando a mi gremio. Es una brecha que apenas se está forjando", comentó.

En ese sentido, Sugey aplaudió lo que hizo la fallecida Carmen Salinas en su etapa como diputada del Partido Revolucionario Institucional.

"Es importante mencionar que los artistas somos un gremio que no tenemos seguro o afores, entonces cuando una personalidad ha estado en un curul se ha preocupado por nosotros".

"En el caso de Carmelita, ella apoyó a muchas personas. Se nos fue una gran matriarca. Yo recurrí a ella antes de lanzarme a la política y me dio palabras de aliento, me dijo 'Mijita, lo que vayas a hacer siempre acuérdate de tu gente'; era una mujer que además empoderaba a otras y hoy en día eso es muy valioso", sostuvo Ábrego.

Para Ábrego, diciembre ha sido un mes muy complicado para la comunidad artística, misma que se encuentra de luto ante la partida de la lagunera y de Vicente Fernández.

"Sin duda, ha sido un diciembre con mucho dolor en nuestro gremio. Hay que valorar siempre la vida. Carmen y Vicente, independientemente de las generaciones, le llegaron a todos".