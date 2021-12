El puente sobre el río Nazas cumple 90 años

El puente, símbolo de unidad entre las poblaciones laguneras por encima de los límites geográficos que configuran las entidades de Coahuila y Durango, sigue tan campante después de haber salido airoso de las incontables avenidas del río Nazas, su gran legitimador, y de los nunca descartados caprichos de autoridades corruptas que, por intereses mezquinos sustituyen obras funcionales por adefesios, supuestamente sustentados en la engañosa modernidad.

A noventa años de su inauguración Nuestro Puente, emblema primigenio de la nobleza y pujanza de los laguneros ¡Allí está!, como la Puerta de Alcalá, inconmovible, soportando sobre sus basamentos de piedra caliza el ir y venir de seres humanos, sus mercancías y sus ilusiones.

El Auto Club de La Laguna, constituido particularmente por los contados propietarios de vehículos automotores existentes a principios de los años veinte, fue un formidable motor de las comunicaciones en los albores de la urbanización de las tres ciudades hermanas. Su finalidad fue habilitar el camino real con trabajos de compactación y una capa de chapopote, a partir de lo que ahora es el parque Victoria de ciudad Lerdo; de ahí seguía una trayectoria por entre las alamedas que partían en dos los campos de labranza, y atravesaba la parte sur de Gómez Palacio, para entroncar con el vado del río Nazas, que conducía a la ciudad de Torreón.

En el proceso que permitió la existencia del puente se manejaron con toda formalidad las acciones del Auto Club, hecho que posibilitó la realización de un proyecto totalmente organizado. El 29 de julio de 1929, la comisión del Club integrada por Agustín Zarzosa Jr., Guillermo G. Sada y Ricardo Ramírez, y el Ayuntamiento de Gómez Palacio, a quien representó Antonio K. Martínez de la Junta de Administración Civil, firmaron un convenio compuesto de siete cláusulas, que sentaba claramente las bases de cooperación de ambas partes para la edificación de la obra.

Con lo anterior queda de manifiesto que esta organización civil fue un factor muy importante para que se hiciera realidad el puente sobre el río Nazas, para servicio de autos y peatones. Es necesario resaltar que cuando varias personas se unen con un mismo objetivo logran lo extraordinario, y su noble finalidad llega a producir más de lo que inicialmente tenían como meta. Así sucedió con este Club, ya que el puente no fue sólo para el traslado de vehículos, sino que se transformó en un nexo que materializó valores característicos de La Laguna y su gente.

El puente sobre el cauce del "Padre Nazas", cuya estructura metálica constituye nuestro emblema lagunero por antonomasia, se comienza a construir bajo la dirección y diseño del ingeniero Francisco Allen el 11 de abril y se inaugura el día 20 de diciembre de 1931, alcanzando un costo total de $230,000.00 de aquellos. Magna obra, edificada en escasos nueve meses, producto del tesón, la enjundia y la generosidad de los laguneros de ayer, quienes encabezados por los representantes del comercio, la industria, la banca y demás organizaciones civiles, así como por los gobernadores de Coahuila don Nazario Ortiz Garza y de Durango don José Ramón Valdés (1930-31) e Ing. Pastor Rouaix (1931-1932), y por supuesto con el apoyo de "El Siglo de Torreón" y de manera personal de su director don Antonio de Juambelz, se significó en este histórico motivo de unidad, ya que el hecho de contar con el puente no se limitaba a sus fines útiles, sino que se trataba de estrechar los lazos, constituyendo un medio más de intercambio de labores, convivencia y por supuesto, progreso. El lema de los laguneros de aquellos años: "Habrá Puente, Coopere Usted", después de una ejemplar respuesta solidaria, se convirtió en paráfrasis del mandato de El Creador: "Hágase el puente sobre el Nazas… y ¡el puente, se hizo!"

Por otro lado, desde el punto de vista del servicio en favor de la comunidad, con la puesta en operación del puente se erradicaron los problemas que ocasionaban las "aguas broncas", es decir, las incontrolables avenidas del río Nazas (hay que recordar que en ese tiempo todavía no se construían las presas Lázaro Cárdenas ni la Francisco Zarco) que, en temporada de lluvias, durante semanas impedían el flujo de vehículos y por consiguiente de personas y mercancías a través del vado, en detrimento de todas las actividades: agricultura, comercio, industria, banca e intercambio social. El ferrocarril y el tranvía eléctrico, que contaban con sus respectivos puentes, eran los únicos medios de transporte, a salvo.

Antes de finalizar esta breve reseña, es de justicia dejar asentado que previo a la firma del convenio firmado por sociedad civil y gobierno del 29 de julio de 1929, que culminó felizmente con la inauguración de Nuestro Puente, en 1926 una primera asociación civil constituida por laguneros y denominada Puente Nazas, encabezada por dos ilustres ciudadanos Francisco Dingler y Agustín Zarzosa se preocupó por incentivar su construcción, no habiendo conseguido su objetivo final, no obstante, dejó sembrada la semilla para un no lejano futuro. Por su parte, en 1928 los distinguidos miembros del Auto Club, ingenieros Federico Wulff, Vicente Solís y Enrique Carrión, se abocaron a la realización de un análisis del suelo, con miras a integrar un proyecto para la construcción del puente, tomando en consideración la conformación arenosa del terreno y calculando la fuerza de las copiosas avenidas de nuestro río. La historia confirma que sus cálculos pasaron la prueba del añejo.

Felicidades a los descendientes de todos los prohombres que de una u otra manera participaron en la cristalización de tan magnífica obra y nuestros mejores deseos para que Nuestro Puente sobre el Río Nazas, cuya estructura de acero lució durante sus primeros 45 años de color naranja, continúe presente en el devenir histórico de La Laguna.

Héctor Raúl Avendaño.

