Izquierdista Gabriel Boric gana la presidencia chilena con más del 55 % de los votos

Voyerista

Hoy, 5:35 pm

Si reflexionas sobre lo que acabas de escribir te darás cuenta de qué en tu escrito se encierran solamente buenos deseos. Me llamó la atención porque generalmente la gente de “izquierda” basa su discurso retórico precisamente en eso, en las emociones y no en las razones. La izquierda, el socialismo, el comunismo, la economía planificada, el estatismo, etc. han probado ya su fracaso en el pasado inmediato de la humanidad, Y más bien es lamentable Qué el país que en los últimos 30 años ha probado ser el más exitoso económicamente de latinoamérica ahora está Regresando al pasado mezquina de unos cuantos Qué detentan el poder a partir de ahora porque siempre que gana la izquierda los únicos que se benefician son un pequeño grupo que está en el poder. Y para muestra un botón: nuestro adorado México Qué después de muchísimos años de abusos, ahora nos debatimos entre los peores indicadores de los últimos 100 años!

