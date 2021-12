Ya no somos, lo nuevo de Kimberly Loaiza

Tras el éxito de su reciente sencillo Mejor sola con Zion & Lennox, que ya suma millones de reproducciones en Tik Tok y decenas de millones de reproducciones en plataformas digitales, Kimberly Loaiza lanza su nuevo "single", Ya no somos, en colaboración con Ovy On The Drums.

El tema, lanzado a través de Space Music y distribuido por Oplaai, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. La rola es de la autoría de Kim y Ovy On The Drums, junto a Keytin, JD Pantoja y Gotex. La canción detalla el final de una relación, explorando las emociones complejas y sentimientos abrumadores que a menudo ocurren después de una ruptura, por medio de una historia agridulce con un dinámico sabor urbano. La notable susceptibilidad de Loaiza, junto con el sentimiento nostálgico de un romance que alguna vez fue, envolverá a los oyentes en una experiencia apasionante, permitiéndoles sentir el dolor y el sufrimiento como si fuera propio. Al mismo tiempo, las inconfundibles habilidades de producción de Ovy On The Drums crean un paisaje sonoro fascinante, combinando ritmos y melodías cautivadores para realzar el tono nostálgico de la canción.