Nadie sale esta semana de Todos a bailar

La noche de ayer transcurrió la quinta emisión del reality show familiar Todos a bailar. Sin duda, en esta etapa de la competencia todas las familias han demostrado progreso en el baile y las ganas de cumplir el sueño que los ha traído hasta este escenario. La unión entre los equipos y sus respectivos capitanes se ha consolidado y con ello crece la pasión por convertirse en la familia acreedora al medio millón de pesos que está en juego.

Una vez más fue Ingrid Coronado quien dio la bienvenida a participantes, jurado calificador, público presente y televidentes. La mesa de jueces se conformó por Regina Orozco, Maya Karunna y Mario Bautista, quienes con sus personalidades logran una combinación explosiva, extravagante y auténtica. En esta gala los equipos también ejecutaron dos rondas de baile acompañados de sus capitanes. La primera etapa dio como resultado al equipo acreedor a la medalla de esta noche, mientras que en la segunda ronda se eligieron a las dos familias con el menor número de votos, mismas que integraron la zona de peligro.

TAMBIÉN LEE:Mariana Botas y su equipo salen de Todos a bailar

Como parte de las nuevas reglas que se han implementado en “Todos a bailar”, se realizó un sorteo para asignar el orden de participación de los equipos. El gran reto para las familias es ejecutar coreografías con ritmos nunca antes experimentados, de tal manera que las presentaciones sucedieron de la siguiente manera: Ernesto Cázares y Los fantásticos Ramos – Country, Natalia Alcocer y Los soñadores González – Videojuegos, Natalia Juárez y Los modernos García – Belly dance, Gary Centeno y Los Imparables Pastrán – Polinesio, Luis Fernando Peña y Los luchones Pérez – Irlandés y finalmente, Dennis Arana y Los artísticos Mata – Tango.

La sorpresa de la noche la dieron Los luchones Pérez quienes son liderados por el actor Luis Fernando Peña, pues a pesar de que habían sido blanco de controversia las emisiones pasadas, en esta ocasión fueron los mejores calificados y los más votados. Por dicha razón, esta familia ganó la medalla y los diez mil pesos de la noche. Así fue como este equipo se salvó de la zona de peligro y de la ejecución de la segunda ronda de baile, para la cual se hizo un nuevo sorteo para elegir el orden de participación.

En la segunda etapa de baile las ejecuciones se dieron en el siguiente orden: Dennis Arana y Los artísticos Mata – “Corre, corre corazón”, Gary Centeno y Los Imparables Pastrán – “Black in time”, Ernesto Cázares y Los fantásticos Ramos – “Lose control”, Natalia Alcocer y Los Soñadores González – “Get ready for this” y para cerrar Natalia Juárez y Los modernos García – “Torero”. Los equipos menos votados y por tanto, ubicados en zona de peligro fueron los comandados por Natalia Juárez y Natalia Alcocer. Esta noche no hubo ronda de salvación, únicamente la votación del público. Así, fueron Los soñadores González quienes obtuvieron el menor porcentaje de votaciones y con ello se vislumbraba el fin de un sueño familiar.

Cabe mencionar que la medalla que ganan los equipos es un recurso que no solo los exenta de pasar a la zona de peligro la noche en que la ganan, sino que también les da la oportunidad de devolverla a cambio de su permanencia, en caso de ser los eliminados de la noche. Fue así como Natalia Alcocer y Los Soñadores González renunciaron a la medalla y a los diez mil pesos obtenidos en emisiones anteriores, a cambio de permanecer en esta competencia de baile. De esta manera, en medio de un cúmulo de emociones, esta vez ninguna familia abandonó la competencia.

La última presentación de la noche estuvo a cargo de los invitados especiales, Curvy Zelma y el chef Ismael Zhu, quienes se enfrentaron a Olga Mariana y Rafael Serdán al ritmo del tema “Oye”. A consideración del jurado calificador, fueron estos primeros, los ganadores de la batalla. Así, el chef Ismael demostró que además de buena sazón, también tiene un peculiar ritmo para bailar. Y con esto, la pista de baile apagó sus luces hasta su próxima emisión.