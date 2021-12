Pablo Mielgo será el nuevo director de Sinfonía de las Américas de EUA

El español Pablo Mielgo, nuevo director artístico y director principal de la orquesta Symphony of Americas de Fort Lauderdale (sur de Florida), debutará en su nuevo puesto el 9 de enero con un recital íntimo de piano con el violinista español Francisco Fullana. “Estoy tan emocionado de ser elegido como el nuevo director artístico de la Sinfónica de las Américas que no puedo esperar para compartir mi visión de la orquesta, los maravillosos músicos, la junta y la maravillosa comunidad que tenemos en el sur de Florida”, dijo Mielgo en un comunicado publicado este viernes. Steven Haines, recientemente nombrado director ejecutivo de la Sinfónica de las Américas, dijo por su parte que “el sur de Florida tiene la suerte de reclamar como propio a Pablo Mielgo, artista de clase mundial, director y visionario artístico”. Juntos esperamos “dar forma a la nueva Sinfónica de las Américas”, subrayó Haines, quien antes estuvo vinculado a instituciones como Philly Pops, The Philadelphia Orchestra y San Francisco’s Stern Grove Festival. La orquesta indicó en el comunicado en que anunció el nombramiento que Mielgo es “reconocido internacionalmente y conduce en los grandes escenarios de Europa, como el Wiener Musikverein en Viena, el Carnegie Hall en Nueva York, y en toda América Latina, Asia y Medio Oriente”. “Su experiencia global y sus conexiones brindan a The Symphony of Americas una red de invitados sobresalientes que aumentará el reconocimiento de la orquesta en todo el mundo”, agr

