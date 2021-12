Bucaneros buscará hoy su boleto a postemporada

- Muchas cosas han cambiado desde que los Santos de Nueva Orleáns le propinaron a Brady la peor derrota de su carrera, un 38-3 en la semana 9 de la temporada pasada.

Para empezar, los Bucaneros eliminaron a Santos en la ronda divisional de la postemporada pasada que marcó el fin de la carrera de Drew Brees y encaminó a Tampa Bay hacia ganar el Super Bowl.

Ahora, los Santos tienen la oportunidad de frenar una racha de cuatro victorias de los Bucaneros y de paso impedir que los vigentes campeones de la NFL aseguren su boleto a la postemporada. Desde luego que es mucho más fácil decirlo que hacerlo.

Los Santos vienen de quebrar una racha de cinco derrotas gracias a un triunfo 30-9 sobre los Jets el domingo anterior. Pero estos "Bucs" están muy lejos de ser los Jets. Basta señalar que Brady y Tampa Bay gozan del ataque más productivo de la NFL al son de 31,5 puntos por encuentro.

Brady, quien nuevamente tiene credenciales de MVP también es líder en yardas aéreas (4,134) y pases de touchdown (36) en la actual temporada. Y enfrente tendrá a unos Santos que han concedido al menos 27 unidades en cinco de sus últimos siete encuentros.

Pero desde que Brady se integró a Tampa Bay al inicio de la campaña anterior, tiene marca de 0-3 en la temporada regular ante los Santos, incluyendo una derrota 36-27 en la semana 8. Pero este no es el mismo equipo de Nueva Orleáns.

En aquella ocasión Jameis Winston lanzó un pase de touchdown ante su exequipo antes de lesionarse la rodilla en el segundo cuarto y perderse el resto de la temporada. Ahora la responsabilidad del ataque está en manos del versátil, e igualmente inseguro, Taysom Hill.

ATRACTIVO CHOQUE

Los Empacadores de Green Bay (10-3) buscarán su boleto a la postemporada cuando visiten a los Cuervos de Baltimore (8-5), que buscan mantener el liderato de su división. Los Empacadores llegan al partido con dos victorias seguidas tras derrotar a Carneros y Osos, mientras que los Cuervos están de capa caída con dos derrotas al hilo, ambas frente a rivales de su división.

Baltimore podría tener una considerable baja, ya que su mariscal de campo Lamar Jackson está en duda para jugar hoy debido a un esguince de tobillo.

Programación semana 15