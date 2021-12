'Carmen Salinas me enseñó el '

En Ciudad de México recién se estrenó la obra Sola en la oscuridad, que lidera Itatí Cantoral y produce Morris Gilbert.

El montaje, inspirado en la obra del dramaturgo británico Frederick Knott, ha generado muy buenos comentarios de la crítica especializada y de las personas que ya lo vieron. Se encuentra en cartelera en el Teatro México, ubicado en el Centro Cultural Manolo Fábregas.

Tras la buena acogida que ha tenido la puesta en escena, El Siglo de Torreón asistió a dicho recinto con el fin de charlar con la actriz y cantante, quien este año ha brillado en el programa, El retador; la novela, La mexicana y el güero y ahora con esta obra.

Cantoral citó a esta casa editora a las 5:30 de la tarde. "Al llegar al teatro, hay que entrar por la puerta de actores, ahí una chica se encargará de que la cita se efectúe", comentó previamente a este periodista una persona que trabaja en Mejor Teatro, la empresa de Gilbert y que ofrece este montaje y otros.

Tal y como lo dijo, el encuentro se realizó sin contratiempos. Una asistente de producción condujo a este reportero hacia el camerino de Cantoral. Ella se estaba maquillando y traía su cabello recogido, listo para que en unos minutos le colocaran una peluca como parte del personaje de "Susana", la protagonista de Sola en la oscuridad.

"Qué gusto que vengan desde Torreón", dijo sonriente Itatí, pero luego se le puso la piel chinita al recordar que se trataba de la tierra de su gran amiga, Carmen Salinas, quien había fallecido la noche del 9 de diciembre.

"Yo pensé que no se iba a morir, que podría reponerse. Ella era muy sana. Aquí tengo 18 vestidos que me hacen recordar mi paso por Aventurera", comentó llena de nostalgia.

Mientras tomaba un café que le había traído su equipo, recordó Cantoral que fue precisamente Salinas quien le hizo enamorarse del teatro.

"Hablando de la gran, única e inigualable torreonense, Carmen Salinas, ella me enseñó el amor por el teatro y nunca voy a olvidar cuando ella y 'Chato' Cejudo me fueron a buscar a Televisa y me dijeron 'Itatí, tenemos Aventurera, ponte a ver la película de Ninón Sevilla'.

"Yo en ese tiempo tenía exclusividad con Televisa y no me dejaron; entonces, sin duda, le tocaba ser la primera a Edith González. Recuerdo mucho cuando ya me integré a la obra, era fascinante. Para mi, como actriz, el trabajo que más satisfacción me deja es el teatro porque me permite estar en contacto directo con la gente", comentó.

Como es sabido, la pandemia afectó bastante a la industria del entretenimiento, es por eso que Cantoral celebra que el teatro y los conciertos hayan vuelto.

"Me emociona mucho volver al teatro porque éste se mermó bastante por la crisis sanitaria. No solo los actores nos quedamos sin trabajo sino también las personas que venden los boletoas, que acomodan a las personas, que están detrás de cada función para que todo salga bien.

"Ahora que estrenamos Sola en la oscuridad, hemos tenido bastante audiencia y ha sido fascinante estar tan cerquita del público y si quise ser actriz, fue para eso, para estar cerca de las personas y que me den su cariño", aseguró y añadió que no podría vivir sin los foros teatrales.

En la trama del montaje, en el que también figuran Luis Gatica y María Perroni, la hija del fallecido Roberto Cantoral encarna a "Susy" una mujer que debe enfrentar y resolver un misterio con sólo cuatro de sus cinco sentidos ya que es invidente.

"Mi personaje es una sobreviviente, una mujer que no sabía lo fuerte que es hasta que la vida la pone en un extremo. Se da cuenta que puede perder su vida y eso la lleva a reaccionar de una manera impresionante".

Itatí se veía al espejo en repetidas ocasiones y es que cuidaba hasta el más mínimo detalle para verse muy bien en la función, a la par que revelaba que "Susana" le permitió reafirmar que, "todos somos débiles, hombres y mujeres".

"Yo creo que cuando uno llega a un momento de quiebre nos sale una gran fuerza. Pienso que nosotras pensamos que somos el sexo débil, pero realmente no, todos somos débiles hasta que nos llega un punto medular donde puedes perder tu vida y es entonces que sale la sobrevivencia, eso le pasa a 'Susy' en esta obra".

Itatí mencionó convencida que el personaje tiene todo para volverse un estandarte para las feministas y quienes han sentido miedo en diversos momentos de su vida por varias causas.

"Morris Gilbert pensó en esta obra por el movimiento feminista que ahora está en todo el mundo, hoy en día cada vez más mujeres levantamos la voz porque queremos igualdad de género. Por eso cuando Morris me propuso esta historia, me pareció padrísima y acepté de inmediato".

Itatí dijo que espera que sus padres, Roberto Cantoral e Itatí Zucchi y la propia Carmen Salinas, estén orgullosos de los trabajos que ha hecho como Sola en la oscuridad.

"La verdad es que he estado triste por la muerte de Carmen y hoy (El pasado 10 de diciembre) no tenía ganas de salir, pero recordé que seguramente Carmelita me diría con su sentido del humor, 'Da las funciones, mijta, da las'. Mi madre murió el año pasado de COVID-19; espero que efectivamente ella, Carmen y mi padre estén orgullosos de mi", comentó.

Por otro lado, Itatí mencionó que dentro de poco viajará a Sudamérica a emprender un proyecto que la tiene sumamente entusiasmada.

"El 15 de enero me voy a Chile a hacer una película, va a estar bien padre. Pronto les daré los detalles".

Hace unos días trascendió que Itatí lanzó una linea de ropa inspirada en su personaje de "Soraya Montenegro" de la novela María la del Barrio; al respecto, la actriz mencionó que lo se recaude en ventas servirá para ayudar.

"Se llama la línea, Moda con propósito. Se meten a mi Instagram y en mi 'bio' está el link en donde pueden comprar las prendas. Cada prenda que compren el 50 por ciento irá a parar a una fundación que se dedica a apoyar a niñas y mujeres a encontrar un hogar o bien a tener un oficio.

"En verdad que me da mucho gusto que esta ''Maldita lisiada' ('Soraya') siga dando de qué hablar", puntualizó.