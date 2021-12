Piden a ciudadanos esperar por vacuna contra COVID de refuerzo

A los maestros, personal de salud y a la ciudadanía que busca su dosis de refuerzo contra el COVID-19, la dirección regional de Programas pide esperar su campaña de acuerdo a su edad y profesión, a fin de no tener problemas al solicitar su certificado de vacunación.

Y es que durante el desarrollo de la triple jornada de vacunación que se llevó a cabo en Gómez Palacio del 14 al 18 de diciembre para aplicar el refuerzo a los adultos mayores de 60 años de edad, se detectaron personas que intentaban aplicarse un refuerzo, a quienes se les pidió esperar.

"Médicos y profesores sí han venido, nosotros no conocemos a las personas si son médicos o maestros, pero al momento de darles las pláticas y les explicamos lo que puede pasar, ellos mismos reconocieron 'dicen yo sí vengo por una segunda dosis, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene que darles la información sobre el refuerzo. Y es que al momento de registrarte esta primera vacuna aparecerá que tiene una primera dosis, y ese expediente quedará nulo", detalló Misael Ramírez Hinojosa, coordinador de Brigada Correcaminos en la Expo Feria Gómez Palacio.

Ciudadanos de otros grupos de edades también se dieron cita para aplicarse una dosis de refuerzo, la cual les fue negada y se les pidió esperar hasta que se den a conocer las fechas de atención por parte el Gobierno Federal.

"Sí tienen que esperar indicaciones, que esperen su tiempo, médicos y maestros, para el refuerzo; hay personas que viene de diferentes edades, ahorita no tenemos hasta que sea por etapas", comentó Ramírez.

Para las personas de la zona rural que no pudieron acudir por su dosis de refuerzo, el coordinador de Brigada comentó que se podría llevar a cabo una jornada especial para su atención. "Hay mucha gente de ejidos que no pudo venir que podría quedar pendiente, vamos a tener otra jornada de vacunación; no sabemos cuándo pero estamos solicitando para la zona rural".

Los que también podrían ser atendidos en otra jornada, son aquellas personas que por diversas situaciones no recibieron su segunda dosis de refuerzo, como fue el caso de quienes recibieron el biológico Sinovac, quienes acudieron a pedir también su refuerzo, al haber pasado más de 6 meses de su primera aplicación.

Para ellos, según explicó Ramírez Hinojosa, la delegación y las direcciones regionales de Programas de Bienestar, diseñan una estrategia de atención, al cual se podría concretar en enero del próximo año.

60 AÑOS y más fueron a quienes se les aplicó la tercera dosis en la ciudad de Gómez Palacio.

Por turnos

Dirección regional de Programas pide a ciudadanos esperar su campaña, de acuerdo a su edad y profesión.

*Durante la jornada de aplicación de tercera dosis a adultos mayores, se detectaron personas que intentaban aplicarse el refuerzo.

*Brigada señala que médicos y profesores se han acercado con los organizadores para solicitar su dosis de refuerzo.

*Se está planeando una jornada para la zona rural.

*Las estrategias de aplicación de refuerzo a toda la ciudadanía se podrían concretar a partir de enero del próximo año.