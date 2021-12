Jisoo de BLACKPINK debuta como actriz en Snowdrop, ¿cuándo y dónde ver el dorama en México?

Los fans de BLACKPINK de México y Latinoamérica podrán ver muy pronto la serie coreana Snowdrop, en donde la integrante del grupo de Kpop hace su debut como actriz, el cual tiene previsto su estreno para 2022. Pero ¿en dónde se podrá ver esta historia?.

Aunque meses atrás se hablaba de que el drama llegaría a través de la plataforma de Disney Plus, finalmente no será así, sino que lo hará en el otro servicio de streaming de Disney, Star Plus.

En redes sociales de Star Plus adelantaron aun sin fecha especifica, que el K-drama se estrenará en 2022, sin embargo, este tuit fue eliminado, aunque demasiado tarde ya que los fans de Jisoo ya habían hecho captura al mensaje.

Aun queda esperar la fecha oficial de su estreno, en caso de que sea en cualquiera de las dos plataformas, Disney ofrece un combo en el que se pueden tener ambos servicios de streaming.

¿De qué trata?

La serie está ambientada en 1987, cuando Corea del Sur era gobernada por un gobierno dictatorial, Im Soo-ho interpretado por Jung Hae-in, es un estudiante de posgrado de una importante universidad, quien ingresa a un dormitorio de la Universidad de Mujeres de Hosoo cubierto de sangre, y es aquí en donde se encuentra con Young Ro (Jisoo), una joven alegre que lo ayuda a esconderse y a curar sus heridas.

Sin duda es un drama romántico que tendrá toda la atención no solamente de los fans del Kpop y en especial de BLACKPINK, sino que también cautivará a los amantes de las historias de amor.

Habrá que estar al pendiente de las redes sociales tanto de Disney Plus como de Star Plus para conocer en cual de las dos plataformas estará y que día de 2022.