¿Por qué Spider-Man: No Way Home podría llegar a Netflix y no a Disney+?

Pese a que nada iguala la experiencia de ver una película en la pantalla grande, algunos prefieren esperar a verla en la comodidad de su casa, algo que probablemente ocurra con Spider-Man: No Way Home, sin embargo, esta podría no aterrizar en la plataforma de Disney+ como muchos esperan, sino en Netflix.

El caso de las películas del héroe arácnido es sin duda un tanto 'complicado y 'confuso', pues es que Sony continúa teniendo los derechos de éste, por lo que Disney (que es dueña de Marvel), no puede disponer completamente del personaje de Spider-Man y es por esto que Tom Holland (quien actualmente da vida a 'Peter Parker'), sólo ha aparecido como un 'personaje compartido' para las cintas de Avengers. Ver más: Estos son los emojis que el narco usa para vender droga en redes sociales Tomando esta situación en cuenta no es de extrañar que la nueva cinta de 'Spidey' llegue a la plataforma de Netflix, pues ésta posee contenido variado de Sony, incluyendo las cintas de las generaciones anteriores del héroe arácnido, protagonizadas por Tobey Maguire y Andrew Garfield. Por otra parte, se sabe que Spider-Man: No Way Home, llegará primero al canal de televisión estadounidense Starz, debido al acuerdo que Sony tiene con éste. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste