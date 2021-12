'He recibido muchas amenazas'; Ainara teme por su seguridad

Ainara Suárez, quien acusó a la influencer Yoseline Hoffman de haber promovido un video en el que fue abusada sexualmente, sigue sintiéndose insegura.

A pesar del apoyo que ha recibido de la misma YosStop y la resolución de justicia legal, la joven considera que en México ninguna mujer puede sentirse segura.

"He recibido muchísimas amenazas de golpearme, de violarme, de matarme, mensajes diciendo que me van a encontrar en una bolsa al lado de la carretera", acusó. Por ello, no descartó la posibilidad de cambiar de país en un futuro.

"Me encantaría poder salir, pero al mismo tiempo me gustaría quedarme para poder seguir ayudando a las mujeres".