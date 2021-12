¿Cómo cuidar la diabetes durante las fiestas decembrinas?

Las fiestas decembrinas están repletas de dulces, postres, cenas cuantiosas y bebidas que en ningún otro momento del año están disponibles.

Para quienes sufren de diabetes, esta temporada podría parecer difícil, pues su alimentación debe ser cuidadosa para no provocar afectaciones a la salud. Sin embargo ¡hay buenas noticias! pues teniendo algunas precauciones, podrán disfrutar de todo el menú, sin preocuparse por sentirse mal.

Aglahed Carrillo, Fisioterapeuta Bariatra y educadora en Diabetes, asegura que es de vital importancia tener conciencia a la hora de tomar decisiones saludables. “Hay diferentes tipos de diabetes, la mas común es la del Tipo 2, es una enfermedad que puede ser hereditaria, pero también puede ser provocada por malos hábitos”.

“La diabetes provoca que la insulina producida en el cuerpo, no sea de buena calidad. Esto no permite que la glucosa que se ingiere, vaya a las células y trabaje adecuadamente, se queda en la sangre y cuando hay grandes cantidades, es cuando se diagnostica esta enfermedad”.

Actualmente, la idea de que la diabetes “aparece” cuando hubo un evento traumático o un susto grande aún existe, sin embargo, no es del todo correcta. “Es importante que quede claro para que lo puedan identificar. Son personas que ya vivían con la enfermedad, estaba latente, y cuando viven este momento traumático, se activan ciertas hormonas que inhiben todavía más la función de la insulina y es cuando se puede disparar la glucosa. No quiere decir que a esas personas les dio diabetes por el susto, sino que ya la tenían y este evento disparó la glucosa y ahora sí se identifica como diabetes”.

¿Cómo debe cuidarse un diabético en las festividades?

Para la especialista, la diabetes es una enfermedad noble y lamentablemente, lo que más falta es educación al respecto. “Cuando les diagnostican la enfermedad, el primer pensamiento de los pacientes es que perderán una pierna, se quedarán ciegos o alguna otra tragedia grave. Pero realmente es necesario hacerlos entender que no es así, la diabetes requiere los mismos cuidados que alguien que no la padece, debe tener para prevenirla. No hay alimentos prohibidos, simplemente tienen que aprender a comer con sus porciones recomendadas, es importante llevar una alimentación saludable, hacer ejercicio, monitorear los niveles de glucosa para identificar los posibles problemas”.

“Tomando el tema de la temporada, es cierto que algunos ‘nos dejamos caer’, pero un día no causará estragos considerables en la salud, si el resto del tiempo te has estado cuidando. Podría alterar la glucosa, pero tomando decisiones conscientes, se puede evitar el riesgo de complicaciones y permitirá a todos disfrutar de las convivencias”.

“En la cena de navidad, claro que pueden comer pierna, pavo, pasta, lo que hay que hacer es medir las porciones para disfrutar de todo, sin excesos. Lo malo sería que en todo el año no te cuidaras y en las fechas, pues tampoco, esto sí causará complicaciones”.

Para el resto del año, Aglahed aconseja no tener una mala relación con la comida. “Hay muchos especialistas que prohiben ciertos alimentos y al paciente le surge la pregunta ‘¿ahora qué voy a comer?’. Deben cuidar la calidad de los alimentos, evitar comida frita, empanizada o capeada, que pueden consumir de vez en cuando, pero no con regularidad. Además moderar la ingesta de azúcares como refrescos y jugos, sin importar que sean naturales.

“Se trata de darle un enfoque diferente a los alimentos, porque no son malos, solo debemos aprender cuáles son las porciones”.