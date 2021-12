'Siempre he soñado con ser cantante', dice la lagunera Viana

La cantante lagunera, Viana, visitó el programa El Sonidero Lagunero de El Siglo de Torreón con el fin de lanzar su sencillo Y si tú quieres y hablar de su carrera artística.

"Siempre he soñado con ser cantante y hoy en día soy una cantante emergente aquí en La Laguna que está muy próxima a sacar bastantes temas", dijo al inicio de la charla.

La chica comentó que Y si tú quieres, es la primera canción inédita que da a conocer y con la que busca conquistar al público.

"Antes había sacado muchos covers, lo padre de éstos es que los había entregado con mi estilo propio", dijo la joven y añadió que la escribió junto a su productor y músico Víctor García, quien también estuvo en El Sonidero Lagunero.

"La escribimos entre los dos en marzo para un concurso en el cual recibimos varios premios a nivel nacional como Mejor producción, es un proyecto del que estamos muy orgullosos", sostuvo Víctor.

En ese sentido, Viana compartió el mensaje de la melodía.

"El mensaje de la canción se refiere a cuando una chica se enamora de alguien con quien convive bastante y se la pasa muy bien, pero la da miedo expresarle sus sentimientos. Surgió esta rola de una historia de mi pasado", contó.

La artista dio a conocer que desde pequeña sintió aptitudes para el canto.

"Cuando me preguntaban de chiquita, '¿Qué quieres ser?', yo les decía que, 'cantante', entre otras actividades. Me gustaba jugar a, 'El concierto de Viana' y le decía a mi mamá que me presentara y ella decía, 'Con ustedes, la cantante, Viana'

"Ya cuando entré a la carrera fue cuando este sueño se alimentó más, rodeándome de gente que me ha ayudado como Víctor, quien ha estado conmigo hasta el día de hoy", comentó.

La joven lagunera expresó que se encuentra estudiando Licenciatura en Administración de Empresas con una concentración en Mercadotecnia.

"Creo que la Mercadotecnia sí encaja en la música, porque ser cantante es como tener tu propio negocio. Contar con esta licenciatura ha sido vital para mí", externó.

Viana comentó que de alguna manera Carlos Rivera ha marcado su sueño musical.

"Siempre me he ido por el lado de las balada y el pop y luego conocí a Carlos y me enamoré de toda su música; mi canción favorita de él es La Luna del cielo".

Por otro lado, la cantante comentó que no descarta tratar de entrar a La Voz Azteca.

"Ya he hecho varias audiciones y a lo mejor en un futuro lo intente nuevamente", dijo y enseguida se mostró orgullosa del triunfo en dicho concurso, en su edición 2020, del lagunero Fernando Sujo.

"Coincidí con Sujo en un ensamble de The Voice Factory y cuando supe que iba a estar en La Voz me emocionó bastante", puntualizó.