Jubilados abarrotan oficinas de la SEED en La Laguna de Durango

Desde las primeras horas de ayer viernes cientos de maestros jubilados del sistema federal abarrotaron las afueras de la Secretaria de Educación del Estado de Durango (SEED) región Laguna para esperar el pago de su bono anual; cabe mencionar que, al menos en el primer día, el bono no llegó para todos.

Algunos acudieron con sus andaderas, bastones y banquitos, mientras que otros simplemente se sentaron en los jardines del edificio esperando una respuesta.

Aunque se les había indicado que el pago iniciaría a las 8:30 horas, el tiempo pasaba y pasaba y el personal les daba una hora y luego otra, hasta que desesperados por la incertidumbre, los jubilados decidieron ingresar al edificio a la fuerza para exigir información sobre su pago.

La última indicación fue que el pago se realizaría ayer mismo a partir de las 17:00 horas pero solo a aquellas personas que contaban con una ficha, la cual se entregó a las primeras 500 personas, por lo que el resto debería acudir hoy sábado a recibir el cheque para después cambiarlo en el banco.

"Algunas personas llegaron desde las 5:00 de la mañana para tomar un buen turno. Yo llegué a las 7:00 de la mañana y me tocó el 340, lo que nos dan tristeza y lo que nos incomoda es que nos dijeron que a las 8:30 y luego que a las 10:00… que esperáramos a que liberaran el dinero en Durango. Ahorita nos dijeron que hasta las 17:00 horas", dijo José Guadalupe Rosales, beneficiario y quien no tiene la certeza del pago.

Los maestros, adultos mayores la mayoría de ellos, denunciaron que cada año es lo mismo. Cientos de beneficiarios se dan cita para recibir su cheque; sin embargo,el año pasado fue aún más complicado, aseguraron.

"El año pasado pasó lo mismo: nos dieron los cheques pero rebotaron porque no había fondos... es siempre el mismo problema", dijo don Genaro, quien además consideró que el problema es porque el Gobierno del estado no tiene recursos para realizar el pago en tiempo. Esperan que en esta ocasión no tengan problemas para cobrar su cheque.

De acuerdo con los afectados, año con año reciben 4,228 pesos, pero para este año esperan un ligero incremento por lo que podrían recibir poco más de 4,800 pesos.

Los maestros esperan que este sábado se pueda llevar a cabo el pago de sus bonos.