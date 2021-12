Segunda temporada de The Witcher presenta 'teaser' de la precuela Blood Origin

Sin embargo algo que llamó la atención es que al finalizar los créditos de esta continuación, hay una sorpresa para los fans de esta historia. Y es que se presenta el primer adelanto de lo que será Blood Origin, la precuela que transcurre 1200 años antes de los eventos de Geralt.

Aunque aun no cuenta con fecha de estreno, se espera que llegue en 2022. Mientras tanto los seguidores de esta serie inspirada en la serie de libros de homónima del escritor polaco Andrzej Sapkowski.

En la primera temporada, que se inspiró en las entregas El último deseo y La espada del destino, una serie de historias cortas que le preceden a la saga principal de la Saga del brujo. En esta se exploraran los eventos que formar a los tres personajes principales para que luego se entrelacen en una sola historia.

