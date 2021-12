A cuatro años de la muerte de Jonghyun de SHINee, fans lo recuerdan en redes

El cantante surcoreano Kim Jonghyun falleció en Seúl a los 27 años el 18 de diciembre de 2017, hace cuatro años, su deceso ocurrió en un suicidio, el integrante de la popular boyband Shinee fue recordado por sus compañeros de banda así como los seguidores de la agrupación, quienes se les conoce como "Shawol", que es una abreviatura de Shinee World.

Los chicos de Shinee han retomado su carrera con cuatro integrantes: Onew, Key, Minho y Taemin, sin embargo, para sus admiradores siempre serán cinco.

En memoria del artista, las redes sociales de Shinee recordaron a Jonghyun haciendo lo que mejor le salía que era cantar, en Twitter se puede ver una imagen del "idol" sentado en un banco con un traje morado mientras interpreta un tema en un concierto.

La imagen viene acompañada del mensaje: “늘 당신을 사랑합니다” (Siempre te amaremos").

Jonghyun estuvo durante 9 años con la agrupación, desde su debut el 25 de mayo de 2008 hasta el día de su muerte en 2017.

Su carrera artística no estuvo solamente ligada al grupo, ya que en 2015 realizó su debut en solitario con su primer mini álbum "Base", con la canción principal "Crazy (Guilty Pleasure)". Su primer álbum de estudio "She is" recibió aclamación de parte de la crítica y consiguió colocarse en el primer puesto de ventas en Corea del Sur de Gaon y del número 4 en el US World Albums de Estados Unidos.

En 2018 fue lanzado su segundo álbum de estudio de manera póstuma, " Poet Artist", el cual consiguió nuevamente el primer puesto de ventas de Corea, además de entrar al Billboard 200 en el puesto 177, también entró a las listas de ventas de Japón, Francia, Bélgica, Nueva Zelanda y Australia. Tan solo en Corea del Sur vendió más de 180 mil copias.

FALLECIMIENTO

Jonghyun fue encontrado inconsciente en un estudio que rentaba en Cheongdam-dong, esto al sur de Seúl, según el reporte de la policía.

Su hermana Kim fue quien advirtió con una llamada a las autoridades coreanas respecto a que creía que Jonghyun se había hecho daño. Y es que de acuerdo a los reportes, el interprete de "Shinin" le había mandado mensajes a su hermana con palabras de despedida.

Fue atendido de emergencia en el Hospital de la Universidad de Konkuk debido a que sufría un paro cardiaco, sin embargo, después de recibir RCP no logró recuperar el conocimiento y terminó por ser declarado muerto.

La causa fue un suicidio por intoxicación por monóxido de carbono.

SHAWOL LO RECUERDA EN REDES

En redes sociales sus fieles seguidores han posteado imágenes y frases para recordarlo:

Mi enano favorito, ya son 4 años desde que decidiste dejar este mundo, te recordaré siempre con una sonrisa y siempre te amaré con todo el corazón.@realjonghyun90 #jonghyun @SHINee pic.twitter.com/ElCNqD7z9h — lee know u know? 生 (@Vanscene95) December 17, 2021

Te escribo esta noche para recordarte que sigo creyendo que lo hiciste bien. Los chicos son felices, en todo momento recordándote,sé que siempre estás con ellos y los cuidas, les das ánimos y esa paz que necesitan. Sigue brillando nuestra gran estrella, Kim Jonghyun. @SHINee pic.twitter.com/834ECrg7I3 — Breadsol Chwe ♡ (@DarkDabyyy) December 17, 2021