Uriel Antuna tiene posibilidades de ser un referente en el futbol mexicano: Michel Leaño

Michel Leaño, técnico de las Chivas, se deshizo en elogios hacia Uriel Antuna, luego de ser cuestionado sobre el intercambio que están a punto de concretar entre Cruz Azul y el Rebaño.

"Uriel sabe que es un jugador muy importante. Tiene la posibilidad de convertirse en un referente del futbol mexicano. Él sabe que cuenta con mi apoyo".

Sobre las posibles llegadas y salidas en el conjunto de Verde Valle, aseguró que hoy en día no piensa en eso.

"Yo cuento con todos los jugadores con los que jugamos hoy. Mientras no me dé una dirección contraria la directiva, para mí el plantel es el que pusimos hoy a jugar. Me interesa gente que quiera ser campeón con este equipo. La directiva tiene muy claro el papel. Cualquier jugador que cumpla con esos requisitos, tiene las puertas abiertas".

Chivas goleó 8-0 a su similar de Colima FC, en su primer partido de preparación y Leaño se mostró satisfecho con el rendimiento de sus jugadores.

"Hoy terminamos la primera parte de la pretemporada, era importante este partido de preparación, mostrar lo que venimos trabajando desde la temporada pasada. Este equipo tiene que estar arriba y no podemos bajar los brazos. El equipo ha trabajado muy bien de principio a fin. Lo de hoy nos hace saber que tenemos que seguir trabajando sin conformarnos."