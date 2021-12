Apertura y acuerdos con diputados, entre propósitos de Año Nuevo

Para el 2022, los diputados buscarán apertura y lograr acuerdos en términos de las iniciativas que se han puesto en el pleno, a fin de que pueda haber algunas modificaciones, por ejemplo, a la Reforma Eléctrica, entre otros temas.

Así lo indicó Antonio Gutiérrez Jardón, diputado federal por Coahuila. Señaló que se seguirá insistiendo en los diálogos, los acuerdos y tratar de buscar los recursos, de que saquen de las bolsas que se quedaron como reservas, traer fondos metropolitanos para proyectos específicos, etcétera.

"Lo veo difícil, no es fácil porque no hay una apertura por parte de los que están en el poder, al contrario, cuando se llegan a acuerdos, en la Comisión de Agricultura, por ejemplo, se acordaron recursos al campo y dos días antes del presupuesto se bajan, que siempre no, en la Comisión de Energía no hubo ningún acuerdo, simplemente así como pasaron el dictamen, así se quedó, por mayoriteo", expresó.

Recordó que, en la Comisión de Desarrollo Económico se había logrado, por consenso unánime, la autorización de recursos para la reactivación económica, por 2 mil o 3 mil millones de pesos que se retirarían a proyectos grandes, lo que implicaría un porcentaje mínimo a cada obra magna que interesa a la administración federal, como el Tren Maya. No obstante, dos días antes de la discusión del presupuesto, se dio marcha atrás. "Lo mismo pasó con los Pueblos Mágicos, se había llegado al acuerdo de destinar 500 millones de pesos y lo bajaron, al final de cuentas se quedó tal cual el presupuesto", expresó.

Consideró que el Gobierno federal y los diputados de Morena van a necesitar a legisladores de otras fracciones para temas como la Reforma Eléctrica, cuyo parlamento inicia el 17 de enero, sin embargo, indicó que el sentir es que no va a pasar esta iniciativa si no existen algunas modificaciones.

"Para eso es la política, creo yo, para poder llegar a acuerdos y, sin embargo, ellos toman una decisión radical", expuso.