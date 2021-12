PASTEL CLÁSICO DE CHOCOLATE

Luego de pausar un tiempo su amor y dedicación por la repostería, Ana Farhat emprendió en enero de 2021 ROSÉ Flores y Repostería.

La creación y decoración de diversos postres nació ocho años atrás cuando, impulsada por su amor al arte y tras estudiar algunos cursos en Diseño de pasteles, empezó por preparar postres para sus hijos pequeños y luego hacer encargos de pedidos más grandes que le pedían sus contactos.

“Mi papá para mí era mi mejor amigo. Llevábamos una relación bien bonita, él me ayudaba mucho e íbamos los dos a dejar pasteles. Hace dos años mi papá fallece y para mí fue un golpe muy fuerte emocionalmente. Dejé totalmente la repostería y me buscaban pero yo los refería con otros colegas. Pero luego mi mamá se ocupó haciendo cursos de florería y me dije que a mi papá le gustaba que yo hiciera repostería y a mí también me gustaba y fue una manera de honrarlo. Para mí, mi mayor inspiración fue mi papá. La verdad que fue una bendición disfrazada de una crisis emocional que teníamos y pensé ‘papá va por ti’ y nació ROSÉ”, cuenta Ana.

El éxito de esta repostería y florería radica en la personalización de su servicio con cada cliente y en la dedicación que Farhat le invierte durante todo el proceso.

Para la preparación de este pastel de chocolate, la también administradora de empresas recomienda:

“Hay que tener en cuenta que la masa de chocolate es un poco diferente a otras masas y tiende a verse como si estuviera cruda. Si tú metes un palillo al pastel y al sacarlo no hay masa pegada ni nada, es que está bien, aunque tú pienses que está crudo porque se ve diferente, es sólo cuestión de entender que es una masa diferente a la de otros pasteles”.

Ingredientes

2 tazas de harina

2 cucharaditas de polvo para hornear

50 gr. de cocoa

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

½ cucharadita de sal

¾ taza de aceite

1 ½ taza de azúcar estándar

4 huevos

2 cucharaditas de esencia de vainilla

¼ taza de crema ácida o yogurt natural

¼ taza de leche

100 gr de mantequilla

100 gr de margarina

1 cucharadita de glicerina

3 a 5 cucharadas de agua tibia

½ kg de azúcar glass

1 cucharada de polvo de merengue

Mezcla la harina con la cocoa, el polvo de hornear, la sal y el bicarbonato, reservar para usar más adelante.

Bate el aceite con el azúcar durante un minuto, agrega los huevos uno a uno hasta que se integren y la mezcla se logre blanquear, después a velocidad baja añadir la esencia de vainilla, la crema y alternando poco a poco la leche con la mezcla de la harina con los polvos, sigue batiendo lentamente hasta que quede totalmente integrado.

Engrasa un molde de 25 cm con desmoldante y vaciar el batido.

Hornea a 180°C de 35 a 45 minutos.

Acrema la mantequilla con la margarina, agrega el saborizante y la glicerina. Bate por un minuto aproximadamente, baja el betún de los lados del recipiente y ve agregando el azúcar glass cernida con el polvo de merengue y poco a poco ir añadiendo el agua tibia y sigue batiendo hasta que tome una consistencia cremosa.